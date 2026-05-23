F1: Alex Albon, piloto de Williams, arrolla a una marmota que estaba en la pista | VIDEO

El Gran Premio de Canadá 2026 comenzó con una de las escenas más inusuales de la temporada durante la primera sesión de entrenamientos libres (FP1).

¿Qué fue lo que pasó?

El piloto de Williams, Alex Albon, se vio involucrado en un accidente provocado por la presencia inesperada de una marmota en la pista del Circuito Gilles Villeneuve. El hecho ocurrió a la salida de la curva 7, cuando el animal cruzó justo en la trayectoria del monoplaza, dejando al piloto sin margen de reacción.

El impacto fue inevitable y terminó desencadenando un choque contra el muro, lo que obligó a detener la sesión con bandera roja . Aunque el momento generó sorpresa en el paddock, este tipo de situaciones no es completamente ajeno en Montreal, donde la fauna local suele aparecer cerca del trazado.

Daños importantes y consecuencias deportivas

A pesar de que Alex Albon logró salir por su propio pie del monoplaza sin lesiones, el incidente tuvo fuertes repercusiones para el equipo Williams. El FW48 sufrió daños significativos, lo que complicó seriamente la preparación para el resto del fin de semana.

Inicialmente, el equipo confiaba en reparar el auto a tiempo, pero posteriormente se detectaron problemas más graves en la caja de cambios y la unidad de potencia. Esto obligó a realizar cambios importantes en el monoplaza, dejando al piloto fuera de la clasificación sprint , una desventaja clave en un formato donde cada minuto en pista es fundamental.

La seguridad y la fauna, un tema recurrente en Montreal

El choque volvió a poner sobre la mesa un problema recurrente en el circuito canadiense, la presencia de animales en pista. Las marmotas forman parte del entorno natural del lugar, pero su aparición durante actividades de alta velocidad representa un riesgo tanto para los pilotos como para los propios animales.

Este tipo de incidentes, aunque poco comunes en otras sedes del calendario, han ocurrido anteriormente en Canadá, lo que reabre el debate sobre posibles medidas para evitar que la fauna interfiera en el desarrollo de las sesiones.