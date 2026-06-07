F1: Antonelli gana un caótico Gran Premio de Mónaco; 'Checo' y Cadillac ganan su primer punto

El piloto de Mercedes convirtió su pole position en victoria tras sobrevivir a una competencia marcada por accidentes, abandonos y múltiples incidentes que terminaron alterando por completo el desarrollo de la prueba.

Antonelli mostró una vez más la madurez que lo ha caracterizado durante su temporada de debut y logró administrar la presión en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Kimi aprovecha el caos

La carrera comenzó con intensidad desde las primeras vueltas y rápidamente quedó claro que terminar la prueba sería casi tan importante como la velocidad mostrada en pista. Mientras algunos favoritos intentaban acercarse al liderato, varios incidentes obligaron a neutralizaciones y modificaciones en las estrategias de los equipos.

En medio de ese escenario, Antonelli mantuvo la calma. El italiano evitó errores, gestionó correctamente los neumáticos y aprovechó cada momento para conservar la primera posición. Su desempeño fue especialmente destacado considerando la presión constante que recibió de sus perseguidores durante buena parte de la competencia.

La victoria en Montecarlo representa uno de los mayores logros de su joven trayectoria y confirma que su éxito durante la temporada está lejos de ser una casualidad.

Accidentes en el circuito callejero

Uno de los momentos más impactantes de la carrera ocurrió con Charles Leclerc. El piloto monegasco, que soñaba con conseguir una victoria frente a su público, vio terminar sus aspiraciones de manera prematura tras verse involucrado en un incidente que dañó su Ferrari.

La sorpresa continuó cuando Max Verstappen quedó fuera de combate antes de la bandera a cuadros. El propio piloto explicó que una falla técnica impidió que pudiera continuar en carrera, el abandono representa un golpe importante para sus aspiraciones dentro del campeonato, ya que pierde terreno frente al líder de la clasificación.

Historia pura para Cadillac

Otro de los focos de atención estuvo en Sergio Pérez, quien logró rescatar una valiosa décima posición en una carrera llena de incidentes y estrategias cambiantes. El piloto mexicano aprovechó los abandonos y mantuvo un ritmo constante para cruzar la meta dentro de la zona de puntos, consiguiendo así una actuación importante para la escudería estadounidense.

Aunque tras la carrera se analizaba una posible infracción relacionada con el mexicano, el desempeño de Pérez permitió que el equipo celebrara un resultado histórico en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario.

Un nuevo líder de la nueva generación

La victoria de Antonelli en Montecarlo refuerza la sensación de que la Fórmula 1 está presenciando el nacimiento de una nueva estrella. El italiano no solo ganó en uno de los circuitos más prestigiosos del mundo, sino que lo hizo en una carrera llena de presión, accidentes y circunstancias cambiantes.

Con el campeonato cada vez más avanzado, el piloto de Mercedes continúa demostrando que está preparado para pelear por el título y que el futuro de la Fórmula 1 ya tiene un nombre que comienza a hacerse costumbre en lo más alto del podio.