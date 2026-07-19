F1: Antonelli se lleva el Gran Premio de Bélgica y 'Checo' Pérez abandona

Andrea Kimi Antonelli conquistó el Gran Premio de Bélgica 2026 después de imponerse en una carrera marcada por incidentes, cambios estratégicos y diferentes neutralizaciones en el circuito de Spa-Francorchamps.

El piloto italiano de Mercedes consiguió su sexta victoria de la temporada y aprovechó el abandono temprano de George Russell, su compañero y principal rival en la lucha por el campeonato.

Antonelli recuperó el liderato y controló la carrera

Antonelli comenzó desde la primera posición, aunque Verstappen logró superarlo antes de llegar a Eau Rouge. El italiano respondió rápidamente y recuperó el liderato en la recta de Kemmel, antes de que la prueba fuera neutralizada por un accidente entre Lewis Hamilton y George Russell.

El contacto se produjo en Les Combes y provocó el abandono inmediato de Russell. Hamilton pudo continuar, aunque recibió una penalización de cinco segundos por su responsabilidad en la maniobra. Con el safety car en pista, Antonelli mantuvo la primera posición por delante de Leclerc, Verstappen y Oscar Piastri.

Tras la reanudación, el piloto de Mercedes administró sus neumáticos y permaneció dentro de la pelea, aunque las diferentes estrategias permitieron que Ferrari tomara momentáneamente el control de la carrera.

‘Checo’ Pérez abandona por una falla en su Cadillac

La participación de Sergio Pérez terminó antes de tiempo. El mexicano comenzó la carrera con neumáticos duros, pero aprovechó el periodo de safety car para ingresar a los pits y colocar el compuesto blando.

Pérez cayó hasta la parte baja del clasificador y, poco después, reportó por radio una aparente falla en la suspensión de su Cadillac. El problema obligó al mexicano a detenerse y abandonar durante la primera parte del Gran Premio.