F1: Cadillac frena su monoplaza y Checo Pérez augura un doloroso final de la temporada 2026

Sergio 'Checo' Pérez anticipó un panorama sumamente adverso para el tramo final del Mundial de Fórmula 1 2026. Ante la determinación de Cadillac de congelar el desarrollo técnico actual para volcar sus recursos en el monoplaza de 2027, el experimentado piloto mexicano calificó las competencias restantes como un periodo que resultará "muy doloroso" para la escudería norteamericana en su año de debut.

Previo al Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, el tapatío confirmó que el equipo no implementará más evoluciones en el chasis. “Están planeadas para el año siguiente, pero eso significa que estas últimas carreras serán muy dolorosas. Ahora sólo confiamos en tener suerte para un buen resultado”, declaró Pérez, quien detalló la ineficiencia aerodinámica del vehículo: “Ahora mismo somos muy 'draggy', es una de nuestras mayores debilidades”.

¿Cómo le ha ido a Cadillac en la presente campaña?

Las sinceras declaraciones del piloto mexicano responden al complejo balance competitivo de la escudería estadounidense en la máxima categoría. Luego de disputarse 14 Grandes Premios en la presente campaña 2026, Checo Pérez todavía no ha logrado sumar puntos en el campeonato, afectado por abandonos mecánicos y un rendimiento limitado que sitúa al equipo en la zona baja de la tabla.

La alineación estelar, integrada por Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, ambos firmados mediante contratos multianuales para aportar madurez al proyecto debutante de General Motors, ha tenido que lidiar con serias dificultades de fiabilidad e incidentes en pista. A pesar de destellos puntuales en trazados como Madrid, donde disputaron posiciones directas contra Williams, la falta de velocidad de punta ha imposibilitado conseguir unidades.

Necesitan levantar el nivel

Con nueve válidas pendientes en el calendario, la escudería asumirá lo que resta de la temporada como un laboratorio dinámico. Sin mejoras mecánicas en el horizonte, la estrategia en el garaje se centrará en perfeccionar las paradas en pits, optimizar la gestión operativa y aguardar competencias caóticas o neutralizaciones de seguridad que permitan aspirar a colocarse dentro de la zona de puntos.

El propósito fundamental de la organización norteamericana reside en afianzar su estructura rumbo al ciclo 2027. “Esa es realmente la prioridad: asegurarnos de tener el equipo de carreras listo para que, cuando llegue el coche, podamos triunfar”, sentenció Pérez, dejando claro que Cadillac ha decidido sacrificar la recta final del presente torneo en favor de su proyecto a largo plazo.