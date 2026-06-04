F1: Cadillac promete tener un sólido fin de semana en Montecarlo

A pesar de tratarse de una temporada de aprendizaje para el nuevo equipo estadounidense, tanto los directivos como sus pilotos consideran que el exigente circuito callejero de Montecarlo podría representar una oportunidad para dar un paso adelante en su desarrollo y acercarse a los primeros puntos de su historia.

El equipo respaldado por General Motors ha tenido un arranque complicado en su debut dentro de la máxima categoría, pero el ambiente previo a la carrera en el Principado es distinto.

Montecarlo, una oportunidad para Cadillac

Uno de los más optimistas dentro del equipo es Sergio Pérez. El piloto mexicano, ganador del Gran Premio de Mónaco en 2022, considera que las condiciones únicas del circuito podrían favorecer a Cadillac durante el fin de semana.

"Checo" destacó que las bajas velocidades y la dificultad para adelantar podrían ayudar a equilibrar las diferencias entre equipos , algo que históricamente ha permitido que escuderías menos competitivas obtengan resultados inesperados en las calles del Principado.

El mexicano considera que, si el auto responde bien en las zonas lentas, Cadillac podría protagonizar una de sus mejores actuaciones de la temporada.

Estrenarán mejoras en el monoplaza

Además del optimismo de sus pilotos, Cadillac llegará a Mónaco con nuevas actualizaciones técnicas. La escudería ha preparado piezas renovadas para intentar mejorar el rendimiento del auto y seguir reduciendo la brecha respecto a los equipos de media tabla .

La carrera en Montecarlo también marcará una presentación importante fuera de la pista. Cadillac estrenará un nuevo motorhome diseñado especialmente para su campaña europea, una estructura que refleja la imagen y la ambición de una escudería que busca consolidarse a largo plazo dentro del campeonato.

Confianza pese a los desafíos

Aunque Cadillac todavía no ha conseguido los resultados esperados en su temporada inaugural, dentro del equipo existe confianza en el proceso de crecimiento. Tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas han insistido en que la construcción de una nueva escudería requiere tiempo, pero consideran que el trabajo realizado hasta ahora comienza a mostrar señales positivas.

Con un circuito impredecible, actualizaciones técnicas y la experiencia de dos pilotos que conocen perfectamente las exigencias de la categoría, Cadillac afronta el Gran Premio de Mónaco con la esperanza de convertir uno de los escenarios más prestigiosos del automovilismo mundial en el punto de partida para un fin de semana histórico.