F1: Checo Pérez se queda sin puntos tras finalizar en la decimoquinta posición en Azerbaiyán

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez concluyó en la decimoquinta posición en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Al mando del monoplaza de la escudería Cadillac, el tapatío completó el recorrido sobre el circuito callejero de Bakú, quedando fuera de los puntos a más de 41 segundos del vencedor.

La arrancada lo dejó en el puesto 18, pero rápidamente ganó terreno. Se sostuvo en ritmo de media tabla, por delante de Valtteri Bottas, y ejecutó adelantamientos clave sobre Fernando Alonso y Carlos Sainz, obligando incluso al español de Williams a anticipar su parada. También llegó a colocarse 12º durante el caos provocado por el choque entre Gasly, Colapinto y Norris.

Su monoplaza sigue sin dar resultados

Cadillac llevó un paquete grande de actualizaciones enfocado en su auto, lo que le permitió mantenerse en la mezcla con Audi, Williams y Aston Martin. Aun así, la falta de velocidad en recta y los problemas de despliegue de energía en los reinicios del Safety Car lo dejaron expuesto: perdió posiciones en las dos neutralizaciones de la segunda mitad.

Pérez también cargó con frustración por las sanciones. Recordó que el sábado recibió tres puestos de penalización “por nada”, mientras que en carrera, según reclamó por radio, Gabriel Bortoleto lo adelantó bajo Safety Car sin consecuencia alguna.

Rompe el silencio; se mantiene positivo

Ya más calmado, el tapatío resumió su actuación con una valoración contundente: “Para ser honesto, ha sido uno de mis mejores fines de semana en Bakú, logré sacar el 150% de este auto”. Añadió que peleó contra autos “uno o dos segundos más rápidos” y que manejó al límite: “Si algo salía mal en cualquier curva, lo habría estampado contra el muro”.

Pese al desempeño individual, el balance es claro: posición 15, cero puntos y un Cadillac sin velocidad punta. Pérez admitió que el equipo ya no traerá más mejoras este año, por lo que su reto será exprimir lo poco que queda del paquete técnico en cada fin de semana