F1: Checo Pérez sufre en caótico GP de Bahréin en Malasia, ¿en qué posición terminó?

Sergio “Checo” Pérez vivió una complicada jornada este domingo en el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1, disputado de manera excepcional en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, donde la carrera estuvo condicionada por la lluvia, las constantes entradas a pits y diferentes periodos de Safety Car.

La estrategia de 'Checo'

La carrera en Sepang comenzó en condiciones completamente distintas a las vistas durante viernes y sábado . Una fuerte tormenta tropical cayó poco antes de la salida y obligó a retrasar el inicio ante la cantidad de agua acumulada sobre la pista.

Incluso las primeras vueltas detrás del Safety Car estuvieron acompañadas de problemas que hicieron todavía más accidentado el comienzo del Gran Premio.

Pérez realizó una apuesta temprana ingresó a los pits desde la primera vuelta para abandonar los neumáticos slick y montar intermedios, una decisión que inicialmente comenzó a darle resultados.

El propio mexicano explicó después de la carrera que, una vez con los intermedios, el Cadillac mostró un ritmo competitivo y consiguió acercarse a los autos que tenía por delante, además de abrir una diferencia respecto a los pilotos ubicados detrás.

Sin embargo, la aparición del Safety Car terminó eliminando esa ventaja al reagrupar nuevamente al pelotón.

¿En qué lugar quedó 'Checo'?

Pérez finalmente recibió la bandera a cuadros en el puesto 19, completando las 55 vueltas y terminando a 29.310 segundos del ganador Max Verstappen. El mexicano quedó únicamente por delante de George Russell entre los pilotos clasificados, mientras que Alex Albon y Valtteri Bottas no lograron completar la carrera.

El resultado también significó otra jornada sin puntos para Cadillac. Después del GP de Bahréin en Malasia, Pérez permanece en el lugar 23 del campeonato de pilotos, mientras que Bottas aparece 22º; ninguno ha conseguido estrenar todavía su casillero. Cadillac, por su parte, sigue último entre los constructores sin unidades.