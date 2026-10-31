F1: Checo Pérez sufre un duro golpe en el GP de México y saldrá penúltimo tras caer en la Q1

Sergio Pérez vivió una de sus jornadas más complicadas de la temporada en el Gran Premio de México. El piloto de Cadillac cerró el sábado sin tiempo en la tercera práctica libre y horas más tarde quedó eliminado en la primera ronda de clasificación, resultado que lo relegó a la vigesimoprimera posición de la parrilla.

Los problemas comenzaron desde la mañana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Mientras la escudería estadounidense realizaba modificaciones en el monoplaza, el mexicano permaneció en boxes durante buena parte de la sesión y terminó como uno de los únicos pilotos que no registraron vuelta válida en la FP3.

Una tarde difícil en la CDMX

La falta de actividad obligó a Pérez a buscar ritmo desde el arranque de la clasificación. El tapatío fue el primer piloto en salir a la pista cuando comenzó la Q1 y abrió su participación con una vuelta de 1:28.965, antes de reducir su tiempo hasta 1:19.909 para mantenerse en la pelea por avanzar.

La sesión se vio interrumpida por una bandera roja después de que Fernando Alonso quedara detenido en pista con su Aston Martin cuando restaban poco más de 11 minutos en el reloj. Tras la reanudación, Pérez dispuso de una última oportunidad para mejorar sus registros.

'Checo' no logra levantar

Sin embargo, el mexicano no encontró el salto necesario. Su mejor vuelta fue de 1:19.105, insuficiente para abandonar la zona de eliminación. Al caer la bandera a cuadros, quedó fuera en la Q1 junto a Alexander Albon, Fernando Alonso, Ryo Hirakawa, Lance Stroll y su compañero Valtteri Bottas.

Con ese resultado, el mexicano afrontará la carrera del domingo desde la penúltima fila de la parrilla, obligado a remontar posiciones desde el arranque para aspirar a rescatar puntos frente a su público en el Autódromo Hermanos Rodríguez.