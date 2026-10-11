F1: Checo Pérez termina 17 en el GP de Singapur y Cadillac sigue sin sumar puntos este 2026

El Gran Premio de Singapur 2026 concluyó en el circuito de Marina Bay con la victoria de Max Verstappen, escoltado por Charles Leclerc y Kimi Antonelli. Sin embargo, la carrera confirmó el difícil panorama de Sergio "Checo" Pérez, quien cruzó la meta en la decimoséptima posición con Cadillac.

El piloto tapatío inició desde la decimonovena posición de la parrilla tras una compleja sesión de clasificación. La escudería dividió su estrategia de neumáticos y equipó al mexicano con gomas blandas en el arranque. Pérez realizó su detención en la vuelta 30 para cambiar a compuestos medios, finalizando relegado sin puntos.

Cadillac, en un momento crítico

El amargo domingo coronó un fin de semana complicado en tierras asiáticas. Durante la clasificación Sprint, Checo impactó el muro en la curva cuatro al perder el control por los baches del circuito. Posteriormente, debió abandonar la carrera corta del sábado debido a una colisión con Lance Stroll.

Cadillac continúa sin unidades en el campeonato 2026, acusando falta de carga aerodinámica y alta resistencia en su monoplaza MAC-26. Su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, largó con gomas medias y concluyó la carrera en el puesto 18, revalidando los problemas del equipo norteamericano.

Pérez rompe el silencio tras su actuación

Tras quedar eliminado en la Q1 el sábado, Pérez reaccionó sobre los límites del vehículo con franqueza. "Saqué absolutamente todo lo que se puede sacar del coche; no dio para más", sentenció el mexicano, argumentando que pese a completar una sólida vuelta, la brecha con rivales persiste.

Con la prueba de Singapur concluida, Cadillac busca soluciones mecánicas de cara al Gran Premio de México. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Checo Pérez disputará su Gran Premio número 300 dentro de la Fórmula 1, intentando rescatar sus primeros puntos en esta temporada con Cadillac.