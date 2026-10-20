F1: ¿cuánto dinero genera el Gran Premio de la Ciudad de México? Aquí te contamos

El Gran Premio de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los eventos deportivos más importantes del país, no solamente por la presencia de los mejores pilotos del automovilismo mundial, sino también por los beneficios económicos que representa para distintos sectores comerciales y turísticos.

Con el regreso de la Fórmula 1 al Autódromo Hermanos Rodríguez, las expectativas económicas son particularmente elevadas, pues se anticipa una derrama que podría superar los registros de años anteriores.

¿Cuánto dinero generará el Gran Premio de México en 2026?

Según las proyecciones presentadas por la Canaco CDMX, la edición de 2026 del Gran Premio de México dejaría una derrama económica aproximada de 22 mil 228 millones de pesos, cantidad que representaría un incremento del 6.5 por ciento respecto a las estimaciones correspondientes a 2025.

Aunque las actividades dentro del circuito se desarrollarán durante tres días, el movimiento económico comienza desde antes, debido a las reservaciones de hospedaje, la compra de boletos, la contratación de servicios de transporte y la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

La cifra proyectada representa una oportunidad importante para distintos negocios, especialmente aquellos relacionados con el entretenimiento, la gastronomía y los servicios turísticos.

Sin embargo, es importante señalar que los 22 mil 228 millones de pesos corresponden a una estimación de derrama económica y no a ganancias netas para los organizadores ni a ingresos directos del gobierno capitalino.

¿Cuándo será el Gran Premio de la Ciudad de México 2026?

La próxima edición del Gran Premio de México se celebrará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El viernes comenzarán las actividades en pista con las primeras sesiones de entrenamientos libres, mientras que el sábado 31 de octubre se realizará la clasificación que determinará el orden de salida de los pilotos .

Finalmente, la carrera principal está programada para el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Uno de los atractivos de esta edición será el regreso del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla de la Fórmula 1, ahora como integrante de Cadillac, circunstancia que añade interés para la afición nacional.