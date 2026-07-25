F1: habría un presunto reemplazo del Gran Premio de Baréin, ¿cuál sería?

La Fórmula 1 analiza distintas alternativas para cubrir el espacio que dejó el Gran Premio de Baréin dentro del calendario de la temporada 2026, luego de que la situación de seguridad en Medio Oriente impidiera la realización de la carrera en el Circuito Internacional de Sakhir.

¿Hay una segunda opción?

De acuerdo con reportes surgidos durante el Gran Premio de Hungría, los dirigentes de la Fórmula 1 mantienen conversaciones para encontrar una sede capaz de sustituir la fecha de Baréin sin provocar mayores complicaciones en el calendario.

El Circuito Internacional de Sepang sería una de las alternativas con mayores posibilidades, debido a que conserva la homologación requerida por la Federación Internacional del Automóvil y continúa recibiendo competencias de primer nivel, como el Campeonato Mundial de MotoGP.

Otro aspecto que jugaría a su favor es la ubicación. Malasia se encuentra cerca de Singapur, por lo que incluir una carrera en Sepang durante la gira asiática permitiría reducir los desplazamientos de equipos, personal y material.

¿Cuándo podría ser?

La fecha considerada para el eventual regreso de Malasia sería el domingo 4 de octubre, colocándose entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur.

La carrera de Bakú está programada para el 26 de septiembre, mientras que la actividad en el circuito urbano de Marina Bay se desarrollaría el 11 de octubre. La cercanía entre Sepang y Singapur facilitaría la logística y permitiría incorporar la nueva fecha sin alterar por completo la programación existente.

Malasia no recibe a la F1 desde 2017

Sepang formó parte del calendario de la máxima categoría durante 19 temporadas consecutivas, desde 1999 hasta 2017. El circuito es reconocido por sus largas rectas, curvas rápidas y condiciones climáticas cambiantes, con altas temperaturas y lluvias que suelen alterar el desarrollo de las carreras.

Tras su salida, los organizadores concentraron sus esfuerzos en MotoGP, categoría en la que el trazado malasio se mantiene como una de las sedes más importantes de Asia.

La decisión deberá tomarse antes del receso

La Fórmula 1 necesita definir pronto si reemplazará el Gran Premio de Baréin o si continuará con un calendario reducido. Por cuestiones logísticas, la determinación tendría que tomarse antes del receso de verano posterior a la carrera de Hungría.

Mientras no exista un anuncio oficial, Sepang permanece únicamente como una posibilidad. No obstante, su ubicación, infraestructura y experiencia colocan al Gran Premio de Malasia como el presunto sustituto con mayores opciones de integrarse a la temporada 2026.