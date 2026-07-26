F1: Lando Norris conquista el GP de Hungría para firmar su primera victoria de la temporada

El británico Lando Norris conquistó la victoria en el Gran Premio de Hungría 2026 disputado en Hungaroring, logrando su primer triunfo de la temporada en la Fórmula 1. El piloto de McLaren partió desde la pole position y dominó la competencia tras registrar un tiempo de 1:39:56.180, obteniendo la duodécima victoria de su trayectoria profesional.

El vigente campeón impone su ley

Desde el inicio en el circuito magiar, la prueba ofreció intensas maniobras tácticas en la zona delantera. Aunque su compañero Oscar Piastri tuvo una gran arrancada disputando la punta en los primeros metros, Norris afianzó un ritmo sólido en su auto. A lo largo de la carrera, el inglés administró con maestría el desgaste de sus neumáticos para mantener a distancia a sus perseguidores y asegurar el liderato.

El podio fue completado por el neerlandés Max Verstappen, quien llevó su Red Bull al segundo lugar a 15.080 segundos del vencedor, y por el italiano Andrea Kimi Antonelli. El joven de Mercedes concluyó tercero a 18.728 segundos, resultado que consolida su liderato en el Campeonato Mundial de Pilotos. Por su parte, Charles Leclerc y Lewis Hamilton colocaron sus Ferrari en cuarta y quinta posición, respectivamente.

Piastri abandonó en un momento insólito

Entre los momentos clave de la jornada figuró el abandono de Oscar Piastri en la vuelta 56 debido a fallas mecánicas tras un contacto previo con Carlos Sainz, arruinando el posible doblete de McLaren. Esta contingencia permitió el ascenso definitivo de Verstappen y Antonelli al podio. Asimismo, Isack Hadjar cruzó sexto con Red Bull, mientras que George Russell ocupó la séptima casilla con Mercedes.

'Checo' y Cadillac siguen en mala racha

Para la afición mexicana, la cita en Budapest resultó desafortunada tras un nuevo retiro de Sergio "Checo" Pérez. El piloto tapatío, quien largó desde la posición 22 con la escudería Cadillac, debió abandonar la carrera por problemas en su auto. De esta manera, el equipo estadounidense selló un domingo complicado con doble abandono tras la retirada previa de Valtteri Bottas en Hungaroring.

Subidón anímico para Norris

Con este valioso triunfo en suelo húngaro, Lando Norris estrena su casillero de victorias en el campeonato 2026 y suma 25 unidades decisivas para meterse de lleno en la pelea general. La máxima categoría del automovilismo reafirma su paridad competitiva, dejando la mesa servida para las próximas batallas de la temporada estival en el calendario internacional.