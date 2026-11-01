F1: Max Verstappen gana el GP de México; Kimi Antonelli es campeón del mundo

Max Verstappen no dejó pasar la oportunidad de aumentar su dominio en el Gran Premio de la Ciudad de México. El piloto neerlandés firmó la victoria en la presente edición para llegar a seis triunfos en el Autódromo Hermanos Rodríguez para seguir siendo el rey del circuito mexicano.

Lewis Hamilton no logró concretar lo que soñaba y se conformó con el segundo puesto de la clasificación.

Kimi Antonelli opacó el triunfo del volante de Red Bull. El italiano terminó en el tercer lugar y así firmó su primer campeonato mundial en la Fórmula Uno y así convertirse en el campeón más joven de la historia a sus 20 años 2 meses y 7 días. De esta forma, rompió la marca de Sebastian Vettel (23 años 134 días).

La primera vuelta nunca decepciona. En esta ocasión, los protagonistas fueron los pilotos de Ferrari Lewis Hamilton y Charles Leclerc; en la curva cuatro, el monegasco empujó fuera de la pista a su propio compañero.

Después de la investigación hecha por los comisarios de la FIA, el monegasco fue castigado con una penalización de cinco segundos. La situación también despertó el enojo del piloto inglés.

Con apenas dos vueltas en la pista, ambos Aston Martin tuvieron que abandonar la carrera. La salida del piloto asturiano pegó en el corazón de los aficionados mexicanos.

Para la vuelta 44, Valtteri Bottas protagonizó un terrorífico momento al ver como su suspensión izquierda se desprendió y lo mandó a las barreras, antes de entrar a la curva 1 del Autódromo Hermanos Rodríguez. El golpe del finalndés levantó de las gradas a la afición que también se preocupó por él.

La reparación de las barreras tech, obligó al despliegue de la bandera roja, la cual duró alrededor de 40 minutos. La carrera se reanudó con un arranque en seco, donde Max Verstappen no dejó oportunidad para que alguien le quitará el primer puesto que mantuvo hasta el final de la prueba.