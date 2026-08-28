F1: 'No hemos estado mejorando', Checo Pérez sobre el desempeño de Cadillac

La primera temporada de Cadillac en la Fórmula 1 continúa representando un importante desafío para Sergio “Checo” Pérez, quien reconoció que el desarrollo de la escudería estadounidense no ha avanzado de la manera esperada durante las últimas carreras del campeonato 2026.

El piloto mexicano habló sobre el momento que atraviesa el equipo luego de varias fechas complicadas, en las que los resultados y el rendimiento del monoplaza han quedado lejos de las expectativas que existían durante el comienzo de la campaña.

Checo Pérez reconoce un estancamiento en Cadillac

Durante su participación en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid, el tapatío aseguró que las últimas carreras han sido complicadas principalmente porque Cadillac no ha conseguido desarrollar el automóvil al ritmo que esperaba.

“Creo que las últimas carreras han sido decepcionantes. Hay mucha decepción porque no hemos estado desarrollando el auto”, señaló Pérez.

Para el mexicano, uno de los aspectos que más preocupa es precisamente que Cadillac se encuentra en su primer año dentro de la máxima categoría del automovilismo , por lo que considera que la evolución constante debería ser una de las prioridades.

“Al ser un nuevo equipo es lo que deberíamos estar haciendo. No hemos estado mejorando y sentí que había un poco de estancamiento en las últimas carreras”, explicó.

Las declaraciones llegan después de un complicado Gran Premio de Países Bajos, donde Pérez tuvo dificultades desde la clasificación y terminó largando desde el fondo de la parrilla.

Aunque durante la carrera encontró algunos aspectos positivos en cuanto al ritmo, el resultado volvió a evidenciar el terreno que Cadillac todavía debe recuperar frente a sus rivales.

Checo quiere acercarse al resto de la parrilla

Más allá de los problemas presentados hasta ahora, Pérez dejó claro cuál debe ser el objetivo durante la parte restante del calendario, reducir la diferencia respecto a los equipos que se encuentran por delante de Cadillac.

“Quiero ver más progreso, cerrar la brecha con los equipos que están delante de nosotros y poder mezclarnos más con ellos en las carreras”, expresó el expiloto de Red Bull.

Para Pérez, el objetivo inmediato está claro: abandonar el periodo de estancamiento y conseguir que los cambios realizados dentro del equipo se traduzcan finalmente en un monoplaza más competitivo.