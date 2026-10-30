F1: ¿por qué 'Checo' Pérez se perderá varias actividades del Gran Premio de México?

Sergio “Checo” Pérez encendió las alertas previo al inicio de la actividad en pista del Gran Premio de México 2026, luego de que Cadillac confirmara que el piloto mexicano se ausentará de algunas actividades programadas durante la mañana de este viernes.

La situación generó preocupación entre los aficionados debido a que el tapatío vive un fin de semana especialmente importante, regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez como piloto de Cadillac y disputará su Gran Premio número 300 dentro de la Fórmula 1 .

¿Qué pasó con 'Checo'?

El equipo estadounidense informó que Checo no participaría en el Fan Forum programado para este viernes como medida preventiva.

De acuerdo con el comunicado difundido por Cadillac, Pérez presentó una indisposición y tanto el piloto como la escudería consideraron conveniente darle más tiempo para descansar y recuperarse durante la mañana, antes de comenzar las actividades oficiales sobre el circuito.

La organización también ofreció una disculpa a los aficionados que se habían acercado con la intención de verlo durante el evento previo.

Por ahora, Cadillac no ha dado a conocer un diagnóstico específico ni ha detallado qué tipo de malestar presenta el mexicano.

¿Estará en las prácticas?

La buena noticia para los seguidores de Checo es que el equipo fue claro al señalar que la situación no debería modificar su programa dentro del Gran Premio .

Cadillac aseguró que Pérez podrá participar normalmente en las sesiones de Práctica Libre 1 y Práctica Libre 2, previstas para este viernes 30 de octubre a las 12:30 y 16:00 horas, respectivamente, tiempo del centro de México.

Esto significa que, salvo alguna actualización médica de último momento, el mexicano podrá continuar con la preparación habitual para la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

El Gran Premio de México está programado para el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, mientras que el sábado se realizará la tercera práctica libre y posteriormente la sesión de clasificación.

Valtteri también presentó problemas de salud

La situación de Pérez llamó todavía más la atención porque su compañero de equipo, Valtteri Bottas, también se ausentó previamente de algunas actividades relacionadas con medios debido a un problema de salud.

Cadillac explicó en aquel momento que el finlandés había recibido un día de descanso como medida preventiva y que su participación deportiva no estaba comprometida.

De acuerdo con TUDN, reportes previos señalaban que Checo habría presentado síntomas similares a los de Bottas, aunque Cadillac únicamente confirmó oficialmente una “indisposición” y no proporcionó mayores detalles médicos.