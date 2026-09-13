F1: Quinto abandono del mexicano Checo Pérez en 2026 por una falla de motor en el GP de España

El calvario mecánico volvió a golpear a Sergio 'Checo' Pérez este domingo 13 de septiembre de 2026 en el Gran Premio de España. El experimentado piloto mexicano, a bordo del monoplaza del Cadillac Formula 1 Team, se vio obligado a abandonar la carrera en la vuelta 33 tras registrar una severa pérdida de potencia en su motor, culminando de forma prematura una prometedora jornada de remontada.

Otra caída a la lista de 'Checo'

Habiendo iniciado la prueba desde el puesto 19 de la parrilla, el tapatío mostró agresividad en el arranque al remontar rápidamente dos posiciones. La estrategia del equipo norteamericano parecía encaminarse cuando, en el giro 15, aprovecharon el Virtual Safety Car provocado por Lance Stroll para realizar su parada en pits, montando neumáticos duros para intentar llegar hasta el final del Gran Premio.

Sin embargo, el motor suministrado por la firma Ferrari volvió a fallar estrepitosamente. Pérez reportó por radio un fallo en el sistema de agua que derivó en la caída de potencia. Aunque los ingenieros intentaron mantenerlo en pista esperando una recuperación electrónica, la avería fue irreparable, obligando al coche número 11 a ingresar al garaje para confirmar su retiro.

El mal momento aún no termina

Este descalabro configura el quinto abandono para el jalisciense en lo que va de 2026, sumándose a los retiros sufridos previamente en Canadá, Austria, Bélgica y Hungría. Esta persistente falta de fiabilidad mecánica ha neutralizado su capacidad para cosechar puntos, dejando expuestas serias limitaciones técnicas en el año de debut de Cadillac dentro de la Fórmula 1.

A pesar de que los entrenamientos libres mostraron destellos de ritmo prometedor, la exigencia dominical trituró cualquier aspiración. Mientras el novato Kimi Antonelli festejaba su victoria en el trazado español, el desánimo invadió el box del azteca, donde la fragilidad de los componentes mecánicos continúa opacando el desempeño del piloto y el esfuerzo del equipo.

Tienen que levantar el ánimo

El futuro inmediato luce desafiante para Pérez y la directiva del proyecto estadounidense en la recta final de la temporada. Rumbo a las fechas decisivas del calendario mundial, Cadillac debe reestructurar urgentemente sus protocolos de refrigeración e ingeniería de motores si pretende ofrecer a su conductor estrella un vehículo solvente capaz de cruzar la bandera a cuadros de forma constante.