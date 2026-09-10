F1: Sergio 'Checo' Pérez motiva a Cadillac en su fábrica: 'Algún día seremos el mejor equipo'

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez lanzó un emotivo mensaje de respaldo a los trabajadores del equipo Cadillac F1 durante su reciente visita a la fábrica de la escudería estadounidense. En un video difundido en las redes oficiales de la estructura, el tapatío motivó al personal técnico a mantener la convicción en el proyecto a largo plazo, asegurando que "algún día será el mejor equipo de la Fórmula 1".

Acompañado por su coequipero, el finlandés Valtteri Bottas, Pérez reconoció el enorme desafío que implicó estructurar la escudería desde cero para la temporada 2026. Durante su intervención frente a la plantilla, el jalisciense agradeció el empeño diario de cada área y calificó esta etapa como un capítulo decisivo que escribirán juntos en sus carreras profesionales.

Buscan sobrellevar el mal rato

La visita del conductor azteca busca blindar el ánimo interno en un momento decisivo del certamen. Tras concretar su salida de Red Bull Racing a finales de 2024, Checo apostó por encabezar el proyecto de General Motors en la F1. Consciente de que la gestación de una escudería exige tiempo, el mexicano apeló a la paciencia y a la cohesión del grupo para impulsar el desarrollo del vehículo.

En el plano deportivo, la campaña inaugural para la escudería norteamericana ha enfrentado una previsible y exigente curva de aprendizaje dentro de la categoría reina. Actualmente, el equipo Cadillac F1 marcha en la undécima posición del Campeonato de Constructores sin unidades contabilizadas, batallando con la confiabilidad técnica y el ritmo frente a rivales con mayor rodaje en el circuito.

¿Cómo se encuentra Pérez en la tabla de clasificación?

Por su parte, Sergio Pérez ocupa el puesto 23 en el mundial de pilotos sin sumar puntos en lo que va del año. En la reciente cita del Gran Premio de Italia en Monza, el tapatío concluyó en el lugar 18, un resultado que refleja las severas limitaciones mecánicas del monoplaza pero que mantiene intacto su esfuerzo por extraer el máximo rendimiento en cada fecha.

Pese a la complejidad de los resultados en pista, la actitud y el liderazgo de Pérez reafirman su compromiso integral con la marca. Con la mirada puesta en las evoluciones técnicas programadas para la segunda mitad de la temporada, el mensaje del experimentado piloto busca transformar las dificultades iniciales en la base de un proyecto genuinamente competitivo.