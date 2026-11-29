El tetracampeón del mundo de Fórmula Uno, Max Verstappen, cuarto clasificado del Gran Premio de Catar, se ha mostrado disgustado por estar "a kilómetros del primer y segundo puesto" y no haber sido "lo suficientemente rápidos este fin de semana" tras encadenar previamente cuatro victorias en las últimas seis carreras.

Tras concluir el Gran Premio de Catar, ha revelado que en el inicio de la carrera ha sufrido daños tras el incidente de Isack Hadjar que le han provocado agujeros en los pontones, una incidencia que le ha pesado mucho en un circuito de alta aerodinámica: "Definitivamente no es lo que quieres, pero es lo que ha tocado para el resto de la carrera".

"Me ha dañado el ritmo y las tandas han sido difíciles. Luego hemos mejorado en la última tanda, pero estábamos a kilómetros de los puestos de cabeza. No hemos sido lo suficientemente rápidos en el Gran Premio de Catar", ha resumido.

Verstappen ha explicado que la falta de competitividad de su Red Bull para asomarse a la cabeza de carrera se ha debido a que les faltaba velocidad en las curvas rápidas, numerosas en el Circuito Internacional de Lusail y uno de los puntos débiles de los austriacos en el 2026.