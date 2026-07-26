F2: El mexicano Noel León conquista impresionante victoria en la carrera principal de Hungría

El automovilismo mexicano vivió una jornada verdaderamente gloriosa e histórica este domingo 26 de julio de 2026. El piloto regiomontano Noel León triunfó con autoridad en el Gran Premio de Hungría tras conquistar la Feature Race de la Fórmula 2. A bordo de su monoplaza del equipo Campos Racing, el neoleonés logró por primera vez en su carrera alzarse con la victoria en una carrera principal dentro de esta categoría previa a la F1.

Inamovible desde el inicio de la carrera

Partiendo desde la tercera posición en la parrilla del Hungaroring, León ejecutó una brillante arrancada desde el semáforo. El regiomontano superó de inmediato al brasileño Rafael Câmara, de Invicta Racing, para colocarse en el segundo lugar. A partir de ese momento, comenzó a presionar constantemente al líder de la competencia, el indio Kush Maini de ART Grand Prix.

La clave del éxito aconteció durante la vuelta 16. Noel León ingresó a la zona de pits para su cambio obligatorio de neumáticos justo cuando se activó el Auto de Seguridad Virtual tras un incidente de su compañero Rafael Villagómez.Esta oportuna estrategia le permitió realizar una parada sumamente rápida y reincorporarse al trazado en el liderato absoluto.

El regiomontano escribe su nombre en la historia

En el tramo final, el azteca gestionó sus neumáticos con maestría y contuvo los embates de sus perseguidores. León cruzó la meta registrando un tiempo de 58:35.987, venciendo a Kush Maini por 0.887 segundos y a Rafael Câmara por 1.376 segundos. Así, se convirtió en el primer mexicano en ganar la carrera estelar en Hungría desde Esteban Gutiérrez en 2012.

Este logro marca la tercera victoria de la temporada 2026 para el piloto regiomontano, sumándose a sus consagraciones previas en las competencias Sprint de Canadá y Mónaco. Con este brillante resultado en Budapest, Noel León llegó a 94 puntos y escaló al quinto lugar del Campeonato de Pilotos antes del receso estival de la F2.

Se lleva los aplausos del respetable

Tras concluir la prueba, León declaró emocionado: "Estoy muy contento con este resultado. Ha sido un buen fin de semana para nosotros, pero ahora toca descansar. Es la mejor manera de afrontar el parón. Gracias a todos por su increíble apoyo; seguiremos dándolo todo". La actividad del campeonato regresará del 4 al 6 de septiembre en el circuito de Monza.