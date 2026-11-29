Luego de permanecer hospitalizado desde el pasado jueves, un hombre perdió la vida durante la mañana de este sábado en el Hospital General 450, de la capital duranguense, a donde había ingresado por una intoxicación.

El fallecido fue identificado como Emilio Hernández Padilla, de 74 años de edad, quien fue encontrado inconsciente al interior de su domicilio, en donde días antes se había realizado una fumigación.

Fue una vecina la que dio aviso a sus familiares, quienes se percataron de las condiciones del hombre de la tercera edad y lo trasladaron para su atención médica.

Su ingreso al centro hospitalario se registró el pasado 26 de noviembre, debido a un cuadro de intoxicación.

Desde entonces permaneció bajo atención médica en el nosocomio ubicado sobre el bulevar José María Patoni.

Fue durante la mañana del 28 de noviembre cuando se informó sobre el fallecimiento del paciente.

La notificación del deceso se realizó aproximadamente a las 06:30 horas, mediante los canales de comunicación de las corporaciones de seguridad.