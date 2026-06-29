Fallece hombre que fue localizado golpeado al interior de su hogar, en Gómez Palacio

Las autoridades investigan la muerte de un hombre de 52 años de edad que fue localizado con múltiples golpes al interior de su vivienda en Gómez Palacio. De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima fue encontrada por vecinas que acudieron a buscarlo, al notar que no había salido de su domicilio.

El fallecido fue identificado como Arturo Balandrán López, de 52 años, quien tenía su domicilio en la calle Mártires, en la Zona Centro de Gómez Palacio. A simple vista presentaba diversas lesiones producidas por golpes en distintas partes del cuerpo.

Los hechos salieron a la luz la tarde del jueves 4 de junio, alrededor de las 15:30 horas, cuando varias vecinas decidieron ingresar al inmueble preocupadas porque Arturo no había sido visto durante el día.

Al entrar a la vivienda, encontraron al hombre tirado sobre el piso, a un costado de su cama, inconsciente y con visibles huellas de violencia, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante el número 911.

Durante las primeras entrevistas, las vecinas informaron a las autoridades que la última vez que vieron a Arturo fue la noche del miércoles 3 de junio, aproximadamente a las 21:00 horas, cuando se encontraba en la sala de su domicilio jugando a la baraja con dos hombres desconocidos para ellas.

Hasta el momento se desconoce la identidad de esas personas, así como el motivo de la agresión que sufrió la víctima, por lo que esta información forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades ministeriales.

Personal de la Vicefiscaía Región Laguna tomó conocimiento del caso y ordenó las diligencias correspondientes, además del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, con la que se determinará de manera oficial la causa del fallecimiento.

La carpeta de investigación permanece abierta y será mediante las indagatorias, entrevistas y pruebas periciales como se buscará establecer quién o quiénes privaron de la vida a Arturo Balandrán López y llevar a los responsables ante la justicia.