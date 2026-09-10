Fallece motociclista accidentado en acceso a La Ferrería; víctima ya fue identificada

Tras unas horas internado y con pronóstico crítico, se reportó el fallecimiento del motociclista que sufrió un accidente esta mañana en las inmediaciones del poblado La Ferrería.

Sobre el percance, se sabe que poco antes de las 09:00 horas, la víctima, quien viajaba en una motocicleta, colisionó contra una camioneta a unos cuantos metros del puente ubicado en la entrada a La Ferrería.

Tras el choque, paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y prestaron auxilio a la víctima para, posteriormente, trasladarla a un hospital a recibir atención médica. La valoración prehospitalaria indicó que se encontraba en estado crítico, con lesiones de extrema gravedad.

Poco después se supo la identidad del varón, de nombre Emilio Espino Córdova y de 20 años de edad, quien fue ingresado al Hospital General 450. El cuerpo médico del nosocomio realizó las maniobras necesarias para salvarle la vida; sin embargo, cerca del mediodía se confirmó su deceso.

Luego de su muerte, el personal de la Fiscalía fue notificado, por lo que elementos de la institución se dieron cita en el lugar. El agente del Ministerio Público dio fe del fallecimiento y ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se habrá de practicar la necropsia de ley, quedando pendiente el resultado.