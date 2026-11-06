Fallece motociclista que fue hallado al fondo de un barranco en Canelas

Luego de permanecer 25 días hospitalizado a consecuencia de las graves lesiones que sufrió al caer a un barranco junto con su motocicleta, un hombre originario del municipio de Nuevo Ideal perdió la vida la mañana de este jueves en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

El fallecido fue identificado como José María Ramos López, de 49 años de edad, quien tenía su domicilio en la cabecera municipal de Nuevo Ideal y se encontraba trabajando en el municipio de Canelas cuando ocurrió el accidente, registrado el pasado 10 de octubre.

Cabe recordar que El Siglo de Durango informó el pasado 11 de octubre sobre el hallazgo de José María en el fondo de un barranco, en las inmediaciones de un rancho de Canelas, donde fue localizado gravemente lesionado junto a una motocicleta. En aquella ocasión se dio a conocer que presentaba traumatismo craneoencefálico severo, aunque se desconocían las circunstancias en las que ocurrió el percance.

Tras ser encontrado, personas de la región le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron por sus propios medios a un hospital de Santiago Papasquiaro; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, fue enviado de urgencia al Hospital General 450 de Durango, donde ingresó la madrugada del 11 de octubre y permaneció bajo atención médica especializada.

Pese a los esfuerzos del personal médico, José María dejó de presentar signos vitales alrededor de las 06:00 horas de este jueves 5 de noviembre. Su fallecimiento fue notificado a las 07:30 horas a las autoridades ministeriales, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del deceso. Su hermana, Amada, proporcionó información sobre los antecedentes del accidente, aunque señaló que no estuvo presente cuando ocurrieron los hechos.

Finalmente, el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se practicará la necropsia de ley para establecer la causa precisa de la muerte. Hasta el momento, tampoco se han determinado las circunstancias en las que el motociclista terminó en el fondo del barranco.