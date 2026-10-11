Hombre está grave tras caer a un barranco junto con su motocicleta en Canelas

Un hombre se encuentra grave en el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de que durante la noche del sábado 10 de octubre fuera localizado lesionado en el fondo de un barranco, junto a una motocicleta, en un rancho del municipio de Canelas, sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias del accidente.

El lesionado fue identificado como José María Ramos López, de 49 años de edad , con domicilio en el municipio de Nuevo Ideal, quien fue trasladado a la capital duranguense debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, principalmente un traumatismo craneoencefálico severo.

De acuerdo con la información recabada, el hallazgo ocurrió durante la noche del sábado, cuando habitantes de un rancho del municipio de Canelas encontraron al hombre en el fondo de un barranco, junto a una motocicleta de la que se desconocen sus características.

Al observar que José María se encontraba herido, las personas que lo localizaron le brindaron auxilio y realizaron las acciones necesarias para trasladarlo hasta el municipio de Santiago Papasquiaro, donde recibió atención médica inicial.

Sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud, se determinó su traslado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, a donde ingresó aproximadamente a las 03:00 horas de este domingo 11 de octubre, siendo atendido en el área de choque por personal médico.

Durante las investigaciones, los agentes entrevistaron a la hermana del lesionado, quien explicó que José María trabaja en el municipio de Canelas, aunque desconoce a qué actividad se dedica, así como las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Hasta el momento se desconoce si el hombre conducía la motocicleta cuando cayó al barranco o si existió alguna otra situación que provocara sus lesiones, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido, mientras el paciente permanece hospitalizado con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo.