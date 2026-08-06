Fallece motociclista tras cinco días internado; sufrió un accidente en carretera de Canatlán

Un hombre de 30 años falleció en el Hospital General 450, donde permanecía internado desde el pasado 1 de agosto tras resultar gravemente lesionado en un accidente vial ocurrido en el municipio de Canatlán.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance ocurrió alrededor de las 20:00 horas sobre el tramo carretero que comunica a las localidades de San José y Donato Guerra. La víctima conducía una motocicleta Vento 190, modelo 2026, de color negro con franjas amarillas, cuando fue impactada por una camioneta cuyas características no han sido identificadas.

Inicialmente fue trasladado al Hospital Integral de Canatlán para recibir atención médica y, debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente fue canalizado al Hospital General 450 de la capital , donde finalmente perdió la vida pese a los esfuerzos del personal médico.

La Fiscalía General del Estado informó que la causa del fallecimiento permanece pendiente de determinar y mantiene abiertas las investigaciones para identificar al vehículo involucrado y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.