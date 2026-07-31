Fallece mujer que fue baleada por su esposo esta madrugada, en Durango; agresor sería exmilitar

Víctima de cuatro disparos, esta mañana falleció la mujer que fue herida por su propio esposo durante la madrugada, en la ciudad de Durango.

Fue cerca de las 03:00 horas cuando vecinos del fraccionamiento Domingo Arrieta reportaron detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada. Los gritos de auxilio alertaron a los habitantes de la calle Pedro Ávila Nevárez, casi esquina con General Ismael Lares.

En el sitio, los socorristas localizaron herida a quien fue identificada como Juana Quiñónez Montenegro, de 61 años de edad. Tras brindarle los primeros auxilios, la trasladaron de urgencia al hospital del ISSSTE.

Cuatro disparos le arrebatan la vida

De acuerdo con el diagnóstico preliminar, la víctima presentaba cuatro impactos de bala: una herida con entrada y salida en la pierna derecha, otra con entrada y salida en el hombro derecho, un impacto con orificio de entrada en el cuello y uno más en el pecho.

Poco después de las 10:00 horas de este viernes , el cuerpo médico confirmó que, pese a los esfuerzos por salvarla, la mujer falleció, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según las primeras investigaciones, momentos antes de la agresión la víctima sostuvo una discusión con su esposo, identificado como José Antonio, de 72 años de edad y presunto exmilitar.

Durante el altercado, el hombre sacó una pistola calibre .45 y disparó en repetidas ocasiones contra su esposa.

José Antonio fue detenido en el lugar del crimen y quedó a disposición de las autoridades competentes. La Fiscalía ya integra la carpeta de investigación correspondiente por el delito de feminicidio.