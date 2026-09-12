Fallece turista tras caer del séptimo piso de un hotel en la Zona Dorada de Mazatlán

Un turista perdió la vida la noche del viernes luego de caer desde el séptimo piso de un hotel ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán, Sinaloa, hecho que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y personal de la Fiscalía estatal.

¿Qué fue lo que sucedió?

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas en un establecimiento localizado sobre la Avenida Gaviotas , una de las zonas de mayor actividad turística del puerto sinaloense.

La víctima se encontraba hospedada en el inmueble y, según la información preliminar, caminaba por uno de los pasillos del séptimo piso cuando, por causas que todavía no han sido determinadas, terminó cayendo a través de una ventana hasta un jardín del hotel.

Paramédicos acudieron al hotel

Tras recibirse el reporte, cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio para brindar atención al turista. Paramédicos pertenecientes a un hospital privado ingresaron al establecimiento e intentaron auxiliarlo.

Sin embargo, después de revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el área donde cayó fue acordonada para evitar el ingreso de huéspedes y otras personas mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Autoridades intentan esclarecer los hechos

Personal pericial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudió posteriormente al hotel para realizar las labores de campo y comenzar con la integración de la investigación correspondiente.

La zona permaneció resguardada mientras especialistas llevaron a cabo la inspección del lugar y el levantamiento de indicios que puedan ayudar a reconstruir lo sucedido durante los minutos previos a la caída.

Por ahora, las autoridades no han informado si existieron fallas estructurales, algún incidente previo dentro del hotel o cualquier otra circunstancia relacionada con la caída, por lo que no se ha establecido una causa definitiva.

La investigación continuará para determinar cómo ocurrió el fallecimiento y descartar o confirmar cualquier hipótesis sobre el caso.