Fallecen duranguenses en tras sismo en Colombia; serán trasladados

Después de varios días de angustia e incertidumbre, se confirmó que dos mexicanos que se encontraban de viaje en Colombia cuando ocurrió el terremoto del pasado 10 de agosto, lamentablemente fallecieron.

La mañana del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que dos mexicanos fallecieron en el sismo de la semana pasada y aseguró que la Cancillería ya está en contacto con los familiares de las víctimas pra brindarles el apoyo que requieran.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este lunes que apoya a los familiares con los trámites para la repatriación de dos connacionales que murieron a consecuencia del sismo registrado hace ocho días en Colombia y que dejó centenares de fallecidos y heridos.

El hallazgo sin vida de ambos ciudadanos ocurrió este domingo al finalizar las labores de búsqueda entre los escombros de un hotel que se derrumbó en la ciudad de Pereira por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

Durante todo el operativo, personal de la Embajada de México en Colombia brindó acompañamiento a los familiares que viajaron al país sudamericano y facilitó el traslado terrestre de los allegados desde la capital, Bogotá, hasta Pereira, capital del departamento de Risaralda, además de otorgarles asistencia financiera para cubrir su hospedaje y alimentación.