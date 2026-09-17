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ACCIDENTES

Falleció el adulto mayor que volcó con su vehículo en El Salto, Pueblo Nuevo

Tras el percance, la víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció poco después.

Falleció el adulto mayor que volcó con su vehículo en El Salto, Pueblo Nuevo

Falleció el adulto mayor que volcó con su vehículo en El Salto, Pueblo Nuevo

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre de 60 años murió luego de sufrir un accidente vial en la Zona Centro de El Salto, Pueblo Nuevo, donde el vehículo que conducía se impactó contra una glorieta y posteriormente volcó.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del miércoles, en el cruce de las calles Norte y 16 de Septiembre.

El conductor, identificado como Jorge Venegas Sevilla, fue trasladado al IMSS número 2, donde falleció aproximadamente una hora después.

De acuerdo con el reporte médico, presentaba traumatismo craneoencefálico severo, trauma de tórax, trauma en la pelvis y fracturas en ambas piernas.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Durango para la necropsia de ley.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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