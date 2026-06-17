¿Falleció María del Refugio Loaiza, madre de Kimberly Loaiza? Esto es lo que se sabe

La preocupación entre millones de seguidores de Kimberly Loaiza se apoderó de las redes sociales durante las últimas horas luego de que comenzaran a circular versiones sobre el supuesto fallecimiento de su madre, María del Refugio Loaiza Martínez , conocida por los fanáticos como “Mamá Loaiza”.

¿Qué fue lo que pasó?

Las especulaciones surgieron después de que se difundieran videos y publicaciones que retomaban una reciente hospitalización de la madre de la creadora de contenido, situación que provocó una ola de mensajes de preocupación entre los seguidores de la familia.

La madre de Kimberly Loaiza había generado inquietud semanas atrás cuando se dio a conocer que enfrentaba complicaciones de salud que requirieron atención médica. En aquel momento, integrantes de la familia compartieron algunos detalles sobre su estado, aunque sin profundizar en diagnósticos específicos .

La noticia de su hospitalización fue suficiente para que en redes sociales comenzaran a aparecer teorías y versiones sin confirmar sobre un supuesto deterioro grave de su salud.

Con el paso de las horas, varios perfiles difundieron la versión de que había fallecido debido a un infarto, información que rápidamente fue replicada por cientos de usuarios sin que existiera algún comunicado oficial que la respaldara.

No existe confirmación oficial de su fallecimiento

Hasta el momento de escribir esta nota, ni Kimberly Loaiza, ni Juan de Dios Pantoja, ni algún integrante cercano de la familia han emitido mensajes confirmando el fallecimiento de María del Refugio Loaiza .

Su silencio ha generado todo tipo de interpretaciones entre los usuarios, aunque especialistas en comunicación digital suelen recomendar cautela al momento de sacar conclusiones a partir de la actividad en redes sociales.

Mientras tanto, los seguidores continúan atentos a cualquier actualización oficial por parte de Kimberly Loaiza o de algún miembro de su familia que permita conocer con certeza el estado de salud de “Mamá Loaiza”.