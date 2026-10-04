Falta de empleo es un riesgo para la salud mental, señala el Colegio de Psicólogos de Durango

Los problemas económicos, la escasez de recursos y la falta de empleo son factores determinantes en el deterioro de la salud mental de la población, advirtió el vicepresidente del Colegio de Psicólogos de Durango, Jorge Enrique Loera Castañeda.

El especialista explicó que la falta de oportunidades económicas desencadena una incapacidad en las personas para mantener la estabilidad emocional , lo que en muchos casos deriva en una sobrecarga emocional difícil de gestionar sin la contención adecuada.

“Uno de los factores de riesgo en salud mental es en parte también la economía, el desempleo, la escasez, todo esto pues va a llevar a situaciones, a veces una falta de gestión emocional, una falta de contención emocional que a veces nos sobrepasa. A esto le llamamos dentro de la psicología la sobrecarga emocional”, mencionó.

Enfatizó que tanto el riesgo de suicidio como ciertas enfermedades con compromiso cognitivo (como el Alzheimer) tienen raíces comunes , entre las cuales están el dolor físico y psicológico, así como la sobrecarga emocional y el aislamiento.

“Todo esto va de la mano con la escasez económica, en cuestión de lo necesario para vivir siempre va a dar esa incapacidad de sentirse estable”, manifestó.

Y es que, la carencia de herramientas para la gestión de emociones y la falta de redes de apoyo agravan las situaciones de crisis que representan un riesgo.

Asimismo, el sufrimiento prolongado, sumado a condiciones de aislamiento social, incrementan la vulnerabilidad de los pacientes.

En el caso de la escasez económica, limita el acceso a condiciones mínimas de bienestar, generando un estado constante de estrés y desestabilización.