Familia de víctimas de accidente en la Durango-Mazatlán solicita apoyo para gastos médicos y funerarios

Familiares y personas cercanas a las víctimas del accidente ocurrido el domingo en la carretera libre Durango-Mazatlán solicitaron el apoyo de la ciudadanía para afrontar los gastos médicos y funerarios derivados de la tragedia.

En el percance perdió la vida Juan de Dios Aguirre González, de 50 años de edad, mientras que su esposa y sus dos hijos resultaron lesionados y permanecen bajo atención médica en la ciudad de Durango.

A través de un llamado difundido este lunes, se explicó que la familia, originaria de La Ciudad, municipio de Pueblo Nuevo, atraviesa por una situación económica complicada debido a los gastos funerarios y a los tratamientos que requieren los sobrevivientes.

Uno de los apoyos más urgentes es para Graciela Guadalupe Aquino Rodarte, de 49 años, esposa del fallecido, quien necesita una tomografía. Según la publicación, el estudio no puede realizarse por el momento en la Clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a la falta de equipo disponible, por lo que buscan efectuarlo de manera particular.

La mujer fue diagnosticada con traumatismo cerrado de abdomen después del accidente, por lo que requiere continuar con estudios y atención especializada.

Sus hijos, María José, de 21 años, y un adolescente de 16, también necesitan medicamentos para su recuperación. La joven presentó una fractura de fémur izquierdo, mientras que su hermano sufrió una fractura de tibia derecha.

Además del apoyo económico, los allegados solicitaron orientación de personas que tengan experiencia en trámites institucionales y puedan ayudarlos a gestionar algún tipo de asistencia.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La tragedia se registró aproximadamente a las 16:30 horas del domingo 30 de agosto, a la altura del kilómetro 136 de la carretera libre Durango-Mazatlán.

La familia viajaba de El Salto hacia La Ciudad en una camioneta Ford Escape, modelo 2004, cuando, presuntamente debido a la intensa lluvia, Juan de Dios perdió el control de la unidad. El vehículo salió del camino y posteriormente volcó.

El conductor fue localizado sin signos vitales, mientras que sus tres acompañantes fueron auxiliados y trasladados a la ciudad de Durango para recibir atención médica.

Quienes deseen colaborar con la familia, solicitar información para realizar una aportación o brindar orientación pueden comunicarse al número telefónico 618 258 0187. También se pidió compartir el llamado para que llegue a más personas.