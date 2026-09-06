Familia resulta lesionada tras chocar con muro de contención en carretera de Durango
Tres integrantes de una familia resultaron lesionados luego de que el automóvil en el que viajaban chocó contra un muro de contención y posteriormente dio varias vueltas sobre la carretera Durango-Parral.
El accidente ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas del sábado 5 de septiembre, cuando la familia circulaba con dirección a la ciudad de Durango a bordo de un automóvil de la marca Nissan, línea Versa blanco, modelo 2005.
En la unidad viajaban José Santos Fuentes Rodríguez, de 47 años; su esposa, Antonia Gurrola Montiel, de la misma edad, y su hijo, identificado con las iniciales JSFG, de 17 años. Los tres tienen su domicilio en San Gerónimo, municipio de Pueblo Nuevo.
De acuerdo con el relato proporcionado a las autoridades, al llegar a la altura de la entrada a Morcillo encontraron un muro de contención colocado en medio de la carretera debido a un accidente registrado anteriormente.
Presuntamente el conductor no logró esquivar el obstáculo debido a que por el otro carril circulaba un camión, por lo que terminó impactándose contra la estructura. Después del choque, el Versa dio varias vueltas sobre la carretera.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para atender a los tres ocupantes y posteriormente los trasladaron al Hospital General 450, donde su ingreso fue reportado alrededor de las 21:30 horas.
Tras la valoración médica, uno de los lesionados presentó fracturas en la pierna izquierda y lesiones faciales; otro sufrió traumatismo craneal moderado y probable fractura de costillas, mientras que el tercer integrante de la familia fue diagnosticado como policontundido. Las autoridades tomaron conocimiento del accidente para determinar las circunstancias en que ocurrió.