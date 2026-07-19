Familiares siguen buscando a David Eduardo, joven duranguense que desapareció en Mazatlán en 2025

David Eduardo Soto Soto viajó de vacaciones a Mazatlán, y desde el 1 de septiembre de 2025 su familia no ha tenido ninguna información sobre su paradero.

Desapareció junto con otra persona. Se hospedaba en el hotel Sid Castilla, en Mazatlán . La última comunicación con él fue el 31 de agosto, alrededor de las 12:00 de la madrugada, y desde entonces no volvieron a saber de él, comentó Brisa Alondra Soto Soto.

Al no tener noticias suyas, su familia viajó esa misma semana para buscarlo , pero no obtuvo ninguna información.

"El personal del hotel primero quiso mostrarnos los videos. Al principio nos dijeron que sí lo habían visto, pero cuando regresamos nos comentaron que no. Sobre las grabaciones argumentaron que debían proteger la privacidad de otras personas". "Sí estuvo hospedado ahí porque incluso nos mandó fotos de la pulsera que les entregan y publicó estados en WhatsApp. La última ubicación de su teléfono fue en El Quelite, Sinaloa".

Brisa y su mamá son integrantes del colectivo Buscando Emilios . Se unieron en diciembre de 2025, cuando el colectivo convocó a una velación en la Plaza de Armas, donde decidieron integrarse.

Junto con el colectivo han acudido una vez a Mazatlán. Visitaron el Servicio Médico Forense (Semefo) y la Fiscalía, además de acudir cuando se informó sobre el hallazgo de cuerpos en El Verde ; sin embargo, no recibieron ninguna información.