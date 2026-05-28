FC Barcelona acelera por Julián Álvarez, Anthony Gordon y Bernardo Silva para su nuevo proyecto

El FC Barcelona ha acelerado su reconstrucción ofensiva con un movimiento ambicioso: tras cerrar el fichaje de Anthony Gordon por 70 millones de euros más 10 en variables, la directiva trabaja ahora para sumar a Julián Álvarez y mantiene vivo su interés por Bernardo Silva, en un intento por dotar a Hansi Flick de una delantera capaz de sostener la presión competitiva de la próxima temporada.

El aterrizaje de Gordon en Barcelona, procedente del Newcastle, marca el primer gran movimiento del nuevo proyecto deportivo. El atacante de 25 años firmará por cinco temporadas y se integrará de inmediato al plan ofensivo de Flick, quien busca reemplazar la cuota goleadora perdida tras la salida de Robert Lewandowski. El inglés, que disputará el Mundial este verano, llega tras una campaña de 17 goles y con la versatilidad de ocupar cualquiera de las tres posiciones del frente de ataque.

¿La Araña aterrizará en el Spotify Camp Nou?

Con Gordon asegurado, el siguiente objetivo prioritario es Julián Álvarez. El Barcelona ha iniciado negociaciones aceleradas para cerrar su fichaje antes del Mundial, consciente de que una buena actuación del argentino podría encarecer la operación. La directiva, encabezada por Deco, ya ha sostenido reuniones con agentes y representantes del entorno del jugador, y está dispuesta a presentar una oferta que partiría de los 100 millones de euros más bonificaciones por rendimiento.

También te puede interesar: LaLiga: ¡OFICIAL! Alexia Putellas anuncia su salida del FC Barcelona tras 14 años de carrera

El interés por Álvarez no es exclusivo del Barça: el PSG también ha manifestado su intención de ficharlo, lo que añade presión a la negociación. Sin embargo, el deseo del delantero de recalar en Barcelona, según su entorno, mantiene al club catalán en una posición competitiva, aunque el Atlético de Madrid, actual propietario de sus derechos, se remite a su cláusula.

Un jugador deseado por la directiva culé

En paralelo, el club mantiene abierta la posibilidad de incorporar a Bernardo Silva, un viejo anhelo de la directiva. Con su salida del Manchester City tras nueve temporadas como pieza estructural del proyecto de Guardiola, el portugués llegará al mercado como agente libre este verano. Ese escenario reactivó el interés del Barcelona por un mediapunta creativo en plena reconfiguración ofensiva bajo el mando de Flick.

La ofensiva azulgrana para reforzar su plantilla apunta a un verano de alto voltaje. Con Gordon ya en casa y Álvarez en plena negociación, el Barça pretende construir un frente ofensivo renovado, más vertical y con mayor capacidad de presión, en línea con la idea futbolística del nuevo entrenador. El mercado apenas comienza, pero en Barcelona ya se mueve a velocidad de vértigo.

También te puede interesar: LaLiga: Árbitros denuncian a Florentino Pérez y al Real Madrid por campaña de hostigamiento