LaLiga: ¡OFICIAL! Alexia Putellas anuncia su salida del FC Barcelona tras 14 años de carrera

Alexia Putellas cerró este martes una era irrepetible: anunció oficialmente que deja el FC Barcelona tras 14 temporadas, un ciclo que la convirtió en símbolo global del fútbol femenino. El club confirmó la salida en un comunicado y la propia capitana publicó un video de cinco minutos en sus redes sociales, donde repasó su historia y afirmó que “ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores”.

La despedida llega apenas días después de que el Barça conquistara su cuarta Champions ante el Lyon, completando un póquer histórico de títulos. Putellas, de 32 años, se marcha como máxima goleadora del club con 232 tantos, segunda con más partidos (507) y dueña de un palmarés monumental: 38 títulos, incluidos cuatro Champions, diez Ligas F y once Copas de la Reina. Su impacto, sin embargo, trasciende las vitrinas: fue la figura que acompañó la profesionalización del equipo y elevó al Barça a potencia mundial.

¿Cuál será el próximo club de Putellas?

En su mensaje, la capitana recordó sus inicios, la influencia de su padre y el peso emocional de vestir la camiseta azulgrana. “Esta camiseta no se puede defender a medias. Yo reconozco que me he vaciado”, dijo. El club anunció que este miércoles tendrá lugar un acto de despedida en el Spotify Camp Nou, donde se reconocerá su legado como referente dentro y fuera del campo.

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La salida de Putellas pone fin a semanas de especulación. Aunque evitó hablar de su futuro durante la celebración de la Champions, los rumores apuntan al London City Lionesses, club al que asistió como espectadora en enero y que ha sido mencionado de forma insistente en España. No existe confirmación oficial, pero es el destino que más fuerza ha tomado en las últimas horas.

Una leyenda dice adiós al FC Barcelona

El adiós también abre una pregunta mayor: ¿cómo se reconfigurará el Barça sin su figura más influyente? Putellas fue eje futbolístico, líder de vestuario y rostro de una generación que transformó el deporte. Su salida llega en el punto más alto, tras una temporada en la que sumó 21 goles, 13 asistencias y el MVP de la Champions.

Por ahora, lo único firme es el cierre de una historia perfecta: “No quiero que sea un momento triste. Solo es una etapa que se acaba”, dijo en su video. El Barça pierde a su capitana eterna; el fútbol femenino, a una jugadora que cambió la historia.

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