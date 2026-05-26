Conference League: ¿A qué hora y por donde ver la final entre Crystal Palace y Rayo Vallecano?

La UEFA Conference League definirá a su nuevo monarca en un enfrentamiento inédito y cargado de narrativa histórica. El Leipzig Stadium, en Alemania, será el escenario neutral donde el Crystal Palace de la Premier League y el Rayo Vallecano de La Liga buscarán consagrarse en el panorama internacional, persiguiendo el primer título continental de sus respectivas trayectorias.

Ambas escuadras llegan a la cita tras superar semifinales sumamente disputadas en el plano futbolístico. El conjunto inglés selló su clasificación al imponerse con un marcador de 2-1 (5-2 global) frente al Shakhtar Donetsk en Selhurst Park, haciendo valer su contundencia. Por su parte, la escuadra madrileña de Vallecas aseguró su boleto tras derrotar por la mínima diferencia al RC Strasbourg en el encuentro de vuelta.

Emociones y acción al por mayor

El compromiso adquiere un matiz sumamente emotivo para la entidad británica, dado que marcará de forma definitiva el último partido de Oliver Glasner al mando del equipo. El estratega austríaco, quien ya sabe lo que es levantar trofeos europeos tras su exitoso paso por la Bundesliga, buscará cerrar su ciclo con las Eagles de la mejor manera posible, aportando su experiencia en eliminatorias directas antes de su anunciada partida al finalizar la temporada actual.

También te puede interesar: Europa League: Aston Villa golea sin piedad al Friburgo y se corona como campeón continental

Por el lado español, el contexto deportivo es de máxima motivación, sustentado en una racha positiva que los tiene invictos en sus últimos compromisos domésticos. El conjunto de Vallecas viene con el ánimo a tope tras cerrar su participación en La Liga con una vibrante victoria por 2-1 frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza, un duelo donde la capacidad de reacción quedó de manifiesto gracias a las anotaciones tardías de Sergio Camello y Randy Nteka en el complemento.

Quieren inaugurar sus vitrinas

En el plano estratégico, Glasner ha elogiado públicamente la capacidad de presión y la intensidad defensiva del rival, enfocando el trabajo de los suyos en la fineza de la posesión y las transiciones veloces. La plantilla del cuadro londinense, comandada en el campo por el guardameta Dean Henderson ante la sensible ausencia del central Marc Guéhi, asume el rol de favorito en los presupuestos, pero sabe que se medirá a un bloque sumamente ordenado.

La mesa está puesta para un choque de estilos marcado por la paridad emocional. Mientras el Palace busca cerrar la era de su técnico de la forma más idílica posible tras un extenuante calendario de casi sesenta encuentros oficiales, la escuadra española apela a su solidez colectiva para neutralizar las diferencias económicas.

También te puede interesar: Roland Garros: Daniil Medvédev consuma un nuevo ridículo al ser eliminado en su debut en París

¿A qué hora y por dónde ver el partido?