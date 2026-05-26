Roland Garros: Daniil Medvédev consuma un nuevo ridículo al ser eliminado en su debut en París

La primera ronda del torneo de Roland Garros registró una de las sorpresas más destacadas de la jornada en el cuadro masculino. Daniil Medvédev quedó eliminado de la competición tras caer derrotado en cinco mangas ante el australiano Adam Walton. El encuentro, disputado en la pista Suzanne Lenglen, se extendió hasta el límite antes de resolverse en favor del tenista oceánico.

El partido se caracterizó por una marcada irregularidad en el rendimiento de ambos competidores, lo que se reflejó en la constante alternancia de los parciales. Walton tomó la iniciativa en el set inicial al imponerse por 6-2, quebrando el servicio del europeo. No obstante, Medvédev logró estabilizar su juego en la segunda manga para adjudicársela con un contundente 1-6.

Walton firma el punto de quiebre

La dinámica intermitente continuó durante el tercer y cuarto periodo. El jugador australiano recuperó el control de las acciones en el tercer set, llevándoselo por 6-1, apoyado en los errores no forzados de su rival. La respuesta del cabeza de serie no tardó en llegar, devolviendo idéntico marcador de 1-6 en el cuarto episodio para forzar la resolución en el definitivo quinto set.

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En la manga decisiva, Walton mostró mayor solidez en los momentos clave del juego. Logró quebrar el saque del tenista europeo y mantuvo la ventaja necesaria para cerrar el parcial por 6-4, sellando de este modo su clasificación a la siguiente fase del Grand Slam parisino sobre tierra batida.

Otro fracaso para Medvédev

Con este resultado, Medvédev se despide de manera prematura del certamen francés en su debut. Esta eliminación temprana contrasta con las expectativas depositadas en su condición de favorito por ranking, reviviendo las dificultades históricas que el jugador ha manifestado para adaptar su tenis a la superficie de polvo de ladrillo.

Por su parte, Adam Walton avanza a la segunda ronda tras conseguir el triunfo más importante de su trayectoria en torneos de esta categoría. El cuadro masculino del Abierto de Francia continuará con el desarrollo de su programación oficial durante el resto de la semana en el complejo de Bois de Boulogne.

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