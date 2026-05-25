Roland Garros: Renata Zarazúa cae ante Diana Shnaider y queda fuera en su debut parisino

Renata Zarazúa quedó eliminada este lunes en la primera ronda de Roland Garros 2026 tras caer en sets corridos ante la rusa Diana Shnaider, en una jornada marcada por el calor y por la incapacidad de la mexicana para sostener el ritmo que exigía el duelo. El marcador final, 6-4 y 6-1, reflejó la diferencia de consistencia entre ambas jugadoras en un partido que se extendió apenas una hora y 24 minutos.

Zarazúa, número 74 del ranking mundial, nunca logró asentarse en la cancha. Shnaider, ubicada en el puesto 23 de la WTA, impuso condiciones desde el servicio y desde el fondo. La rusa ganó el 60% de los puntos con su primer saque, mientras que la mexicana apenas alcanzó un 37% de efectividad en ese rubro, una diferencia que terminó marcando el desarrollo del encuentro.

Golpe duro para la tenista mexicana

La mexicana generó nueve oportunidades de quiebre, las mismas que su rival, pero solo pudo concretar tres, mientras que Shnaider capitalizó seis rupturas, un dato que terminó por inclinar definitivamente el partido. Aunque hubo tramos de intercambio parejo, la rusa fue más contundente en los momentos clave y evitó que Zarazúa encontrara una ventana para competir en el segundo set.

También te puede interesar: Alegna González manda en los 21 km y obtiene el oro en el Gran Premio Cantones de La Coruña 2026

Con esta derrota, Zarazúa suma su tercera eliminación consecutiva en el debut del Grand Slam parisino, después de caer en primera ronda en 2024 y 2025. Su mejor actuación en Roland Garros sigue siendo la de 2020, cuando alcanzó la segunda ronda tras superar la qualy y vencer a Elsa Jacquemot antes de caer ante Elina Svitolina.

Buscará recuperar el buen nivel

El resultado también corta el impulso que traía tras conquistar el ITF W100 de Charlottesville, un título que parecía anunciar un repunte en su temporada. Sin embargo, la irregularidad que ha marcado su 2026 volvió a aparecer, luego de un inicio de año con eliminaciones tempranas en el Abierto de Australia y en varios WTA 1000.

Para Shnaider, la victoria confirma su buen momento competitivo y la instala en la segunda ronda con autoridad. Para Zarazúa, en cambio, el desafío será reconstruir sensaciones y reencontrar el nivel que mostró a finales de 2025, cuando firmó algunos de los triunfos más importantes de su carrera.

También te puede interesar: Liga MX: ¿Cruz Azul mantendrá a Joel Huiqui después del campeonato? Esto es lo que sabemos