Alegna González manda en los 21 km y obtiene el oro en el Gran Premio Cantones de La Coruña 2026

Alegna González volvió a imponer su nombre en la élite de la marcha mundial con una actuación sólida y calculada en el Gran Premio Internacional de Cantones, disputado en La Coruña, España, donde conquistó la medalla de oro en los 21 kilómetros. La mexicana firmó un tiempo de 1:32:21 horas, la segunda mejor marca de toda su carrera, apenas seis días después de haber registrado 1:32:15 en Rio Maior, Portugal.

La prueba reunió a varias de las figuras más fuertes del circuito, pero González administró el ritmo desde el arranque. Optó por una primera mitad controlada, sin sobresaltos, manteniéndose en el grupo puntero y evitando cualquier desgaste prematuro. Esa estrategia le permitió llegar con piernas frescas al tramo decisivo, donde comenzó a despegarse de sus rivales directas.

Cierre de alto impacto

A tres kilómetros del final, la mexicana lanzó el ataque que definió la carrera. En ese punto dejó atrás a la española María Pérez, campeona mundial y subcampeona olímpica de 20 km, quien no pudo sostener el ritmo y terminó relegada al tercer lugar con 1:32:48. El segundo sitio fue para la italiana Sofia Fiorinini, con 1:32:33.

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El dominio mexicano no se limitó al podio. Alejandra Ortega cerró en cuarto lugar, a solo 35 segundos del bronce, firmando la mejor marca de su carrera y asegurando su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Para González, el triunfo confirma su momento ascendente rumbo al ciclo que culminará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Carta fuerte, rumbo a los Juegos Olímpicos

La marchista, subcampeona mundial en 20 km, suma así su segundo oro consecutivo en dos fines de semana, tras el obtenido en Rio Maior, y mantiene una consistencia que la coloca entre las principales figuras de la nueva distancia de medio maratón de marcha.

El resultado en La Coruña refuerza la presencia mexicana en una prueba históricamente dominada por Europa. Con dos marchistas dentro del top 4 y una campeona que no baja el paso, México vuelve a colocarse en la conversación internacional justo en el arranque de una temporada clave para definir jerarquías y aspiraciones rumbo a las grandes citas del calendario.

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