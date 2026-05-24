Duranguense Anahí Carolina Mier logra plata en salto triple durante la Olimpiada Nacional 2026

Durango sumó una nueva medalla en la pista de la Olimpiada Nacional 2026 gracias a la actuación de Anahí Carolina Mier, quien se quedó con la plata en el salto triple de la categoría Sub-23. La duranguense firmó un mejor intento de 12.56 metros, resultado que la mantuvo en zona de podio durante toda la prueba y que solo fue superado por la sonorense Valeria Uribe, ganadora con 12.84 m. El bronce quedó en manos de Paola Rojas, de Nuevo León, con 12.47 m.

La jornada inició con la ceremonia de premiación de Anahí Flores Jara, quien un día antes había asegurado la plata en lanzamiento de martillo Sub-20. Con ese antecedente, la delegación duranguense encaró un día cargado de actividad en el estadio CODE Revolución, donde se repartieron finales en pista y campo.

Buscaron destacar en el gran escenario

En los 3,000 metros planos, Perla Esmeralda Soto, originaria de El Mezquital, completó su segunda prueba del certamen y finalizó en el séptimo lugar con un registro de 10:50.2 minutos. Su compañera Luna Paola Sánchez, de Lerdo, cerró dentro del top ten al detener el cronómetro en 10:58.42.

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Más tarde, en el lanzamiento de disco Sub-23, el gomezpalatino Roberto Sebastián Herrada concluyó su participación en la octava posición con un mejor envío de 41.34 metros, en una prueba dominada por marcas superiores a los 45 metros.

Posiciones y actuaciones destacadas

En los 5,000 metros Sub-23, la lerdense Cristina Elizabeth Zapata terminó en el undécimo sitio con tiempo de 19:38.37, en una carrera que se definió desde temprano con un grupo puntero que impuso ritmo sostenido.

El cierre del día quedó en manos de Joseth Diyei Villa, quien abrió su heptatlón Sub-23 con cuatro pruebas y se ubicó provisionalmente en el cuarto lugar con 2,651 puntos. Sus parciales incluyeron 15.64 segundos en 100 m con vallas, 1.51 m en salto de altura, 9.51 m en bala y 26.39 segundos en los 200 m.

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