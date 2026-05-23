Durango logra medalla de bronce en canotaje K4 femenil dentro de la Olimpiada Nacional 2026

Durango encontró en el K4 500 metros femenil su actuación más sólida de la jornada en Progreso, Yucatán. La embarcación integrada por María José Landeros García, Alíña Idalia García Ríos, Michelle Valverde Vázquez y María Julia García Morales sostuvo una final precisa para quedarse con el bronce nacional en la categoría 15/16 años de la Olimpiada Nacional Conade 2026.

El bote respondió desde la salida. Las cuatro palistas marcaron un ritmo firme en los primeros metros, evitando quedar fuera del grupo puntero en una prueba que suele definirse por detalles. La sincronía del cuarteto les permitió sostener la posición y llegar al tramo final con opciones claras de podio.

Logran imponer su marca

La definición exigió resistencia pura. Con el desgaste acumulado de la temporada y la presión de una final nacional, Landeros, García, Valverde y García Morales mantuvieron la cadencia en los últimos metros para asegurar el tercer lugar. Baja California se llevó el oro y Querétaro la plata, en una final de alto nivel técnico.

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El resultado representa un avance para el equipo estatal, que en esta prueba encontró una combinación efectiva de potencia y coordinación. Las cuatro palistas, provenientes de distintos procesos formativos dentro del estado, lograron ensamblar un bote competitivo en un escenario donde cualquier desajuste suele costar posiciones.

La delegación muestras su talento

El resto de la delegación tuvo participaciones destacadas, aunque sin alcanzar el podio: Frida Fernández Chacón Sobernis finalizó séptima en el K1 500 metros femenil 15/16 años, Iván Alberto Ríos Bocanegra terminó octavo en la final varonil 17/18 años tras ganar su heat clasificatorio, y en la categoría infantil, Ángel Adolfo Maldonado Ríos y Alexis Daniel González Rosales cerraron en cuarto lugar en el K2 500 metros.

La jornada dejó como resultado principal el bronce del K4 femenil, una final en la que el bote duranguense respondió en los momentos clave. El resto de las pruebas se resolvió sin podio para la delegación, pero con presencia constante en finales nacionales.

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