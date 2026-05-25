Liga MX: ¿Cruz Azul mantendrá a Joel Huiqui después del campeonato? Esto es lo que sabemos

La coronación de Cruz Azul en el Clausura 2026 no solo significó la décima estrella: también despejó la mayor incógnita del club. Tras vencer 2-1 a Pumas en Ciudad Universitaria, quedó confirmado que Joel Huiqui seguirá como director técnico de La Máquina, cumpliéndose la condición que el presidente Víctor Velázquez había puesto desde antes de la final: “quedas campeón y te quedas al frente del equipo”. Con el título asegurado, la directiva ratificó que el estratega permanecerá para el Apertura 2026.

Huiqui, visiblemente emocionado tras levantar el trofeo, dejó claro que su deseo siempre fue continuar: “Me encantaría quedarme. Mi sueño está cumplido... solo falta que se haga oficial”, declaró después del partido, subrayando que el presidente ya le había expresado su intención de darle continuidad al proyecto. El técnico insistió en que el valor del proceso, más allá del resultado, fue clave para que el equipo llegara fortalecido a la final.

Respaldo total de la directiva

La postura de Velázquez fue igual de contundente. El dirigente explicó que la decisión de sostener a Huiqui no surgió del impulso del campeonato, sino de una planeación previa junto al director deportivo Iván Alonso: “Joel se queda porque es de la institución. Él nació en Cruz Azul, se hizo en Cruz Azul y se quedaba”, afirmó, destacando que el proyecto seguirá construyéndose alrededor del técnico sinaloense.

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El recorrido de Huiqui hacia el título refuerza la narrativa de continuidad. Tomó al equipo en crisis tras la salida de Nicolás Larcamón y, sin experiencia previa como DT principal en Liga MX, condujo a Cruz Azul a eliminar a Atlas, Chivas y finalmente a Pumas, cumpliendo la condicionante que la directiva había establecido para su permanencia.

Los próximos retos de Huiqui

El propio Huiqui reconoció el mérito de Pumas y el valor del proceso vivido por ambos finalistas, insistiendo en que pocas veces se reconoce el camino y no solo el resultado. Para él, la décima es un punto de partida: “Hoy me encantaría decirles que crean en sus sueños... vamos por la onceava”.

Con la continuidad asegurada, Cruz Azul ya mira al futuro inmediato: Campeón de Campeones ante Toluca, Apertura 2026, Leagues Cup y Concachampions 2027. Huiqui, ahora campeón y ratificado, inicia oficialmente su primer ciclo completo al mando de La Máquina Celeste.

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