Liga MX: ¿Diego Forlán estuvo cerca de jugar en el futbol mexicano? Esto es lo que sabemos

Diego Forlán reabrió un capítulo poco conocido de su carrera al confirmar que, en distintos momentos, estuvo cerca de llegar a la Liga MX, luego de recibir acercamientos de varios clubes mexicanos. El uruguayo, figura mundial y Balón de Oro del Mundial 2010, detalló que las conversaciones nunca se transformaron en ofertas formales, pero sí existió un interés sostenido desde México.

Forlán explicó que estos contactos ocurrieron en diferentes etapas, especialmente después de Sudáfrica 2010, cuando su nombre estaba en la cima del futbol internacional. Según relató, América y Cruz Azul fueron los equipos que preguntaron por su situación contractual. Aunque ninguno logró avanzar hacia una negociación concreta, el delantero reconoció que la posibilidad de jugar en México fue real.

¿Forlán podría haber llegado a La Comarca Lagunera?

El exjugador de Atlético de Madrid y Manchester United subrayó que el club que más lo sedujo fue América, en parte por su identificación con los colores de Peñarol. Incluso admitió que le habría gustado vestir la camiseta azulcrema, pues consideraba que su estilo, movilidad, disparo de media distancia y lectura de espacios encajaba bien en el ritmo ofensivo de la Liga MX.

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Forlán también sorprendió al mencionar a Querétaro y Santos Laguna, instituciones que, según él, mostraron interés genuino pese a no ser habituales en la contratación de figuras internacionales de su calibre. En el caso de Cruz Azul, dijo que hubo acercamientos en más de una ocasión, aunque nunca se formalizó una propuesta.

Un grande que estuvo cerca de la Liga MX

Durante un evento del Manchester United en Ciudad de México, el uruguayo reiteró que, aunque no existieron ofertas cerradas, sí hubo 'insinuaciones' claras de que varios clubes mexicanos querían llevarlo a la Liga MX. Añadió que, por características futbolísticas, el torneo mexicano le habría beneficiado en su etapa de plenitud.

La revelación generó reacción entre aficionados al evidenciar que, en distintos momentos, la Liga MX estuvo en el radar de uno de los delanteros más influyentes de su generación. Aunque nunca jugó en México, Forlán confirmó que los acercamientos existieron y que el futbol nacional estuvo más cerca de lo que se pensaba de tenerlo en sus canchas.

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