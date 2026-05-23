Liga MX: Cruz Azul llega a 99 años, un hito que subraya su peso histórico en el futbol nacional

Cruz Azul llegó este 22 de mayo de 2026 a su 99 aniversario, una cifra que obliga a mirar hacia atrás para entender cómo un equipo nacido en una fábrica se convirtió en uno de los clubes más influyentes del futbol mexicano. Fundado el 22 de mayo de 1927 en Jasso, Hidalgo, por trabajadores de la Cooperativa La Cruz Azul, el club pasó de ser un proyecto deportivo interno a una institución que hoy suma nueve títulos de Liga MX y un peso histórico indiscutible en el país.

Los primeros años fueron modestos: en 1932, el club logró afiliarse a la primera división amateur de Hidalgo, un paso clave para formalizar su estructura competitiva. Ya en los años 60, Cruz Azul recibió la oportunidad de competir en Segunda División y, bajo el mando del técnico húngaro Jorge Marik, consiguió el ascenso en la temporada 1963-64 tras una campaña memorable que incluyó una goleada 7-1 sobre Zamora. Ese salto marcó el inicio de una transformación profunda, de equipo de fábrica a protagonista nacional.

Tras su ascenso a Primera, Cruz Azul se ha asentado como una de las caras del futbol nacional. Foto: Cruz Azul

Los 70's, la mejor época en su historia

La consolidación llegó rápido. En 1969, apenas cinco años después del ascenso, Cruz Azul conquistó su primer campeonato de liga con una base de jugadores totalmente mexicanos y bajo la dirección de Raúl Cárdenas. A ese título se sumaron la Copa México, el Campeón de Campeones y la primera Copa de Campeones de Concacaf, un triplete que colocó a La Máquina en el mapa continental. Ese impulso derivó en la década más dominante de su historia: los años 70, cuando el club ganó cinco ligas y un tricampeonato de Concacaf, una hegemonía pocas veces vista en el futbol mexicano.

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Esa época también consolidó a varios de sus grandes referentes. El portero Miguel Marín, figura absoluta en los 70, se convirtió en símbolo de seguridad y liderazgo. Más adelante, en los 90, la llegada de Carlos Hermosillo marcó otra etapa de protagonismo: el delantero fue clave para que Cruz Azul volviera a pelear títulos y firmó el penal que dio el campeonato del Invierno 97 ante León, la octava estrella del club.

Ningún equipo mexicano ha logrado conseguir tantos títulos en el futbol mexicano como La Máquina entre 1969 y 1974. Foto: Cruz Azul

Una grandeza que no se detiene

El crecimiento institucional también acompañó al deportivo. En los 90 se inauguró La Noria, el centro de entrenamiento en Xochimilco, y el equipo adoptó el Estadio Azul como casa. A nivel internacional, Cruz Azul acumuló siete títulos de Concacaf, récord compartido con el Club América, y llegó a la final de la Copa Libertadores 2001 en donde dio pelea ante el mítico Boca Juniors de Carlos Bianchi, una de las gestas más recordadas del futbol mexicano.

Hoy, a un año del centenario, Cruz Azul carga con una historia que combina origen obrero, dominio deportivo, figuras legendarias y una afición que ha sostenido al club en sus ciclos de gloria y crisis. Sus 99 años no solo celebran longevidad, celebran la evolución de un equipo que nació entre máquinas y cemento, y que terminó convirtiéndose en una de las instituciones más grandes del futbol mexicano.

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