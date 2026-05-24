Liga MX: ¡CAMPEÓN! Cruz Azul vence de forma agónica a los Pumas en el Olímpico Universitario

La espera terminó y el desenlace por fin cayó sobre CU: este domingo, en un Olímpico Universitario a reventar, Pumas y Cruz Azul se encontraron para definir al campeón del Clausura 2026, con Efraín Juárez y Joel Huiqui frente a frente en una final que no veía a dos técnicos mexicanos desde 2013.

Los universitarios llegaban con la urgencia de romper una sequía de 15 años sin título de liga y sin pisar una instancia definitoria desde el Guardianes 2020, mientras que la Máquina Celeste perseguía la décima estrella, un objetivo que marcó todo su semestre bajo el mando de un Huiqui que tomó el equipo de emergencia tras el cese de Nicolás Larcamón.

Primer Tiempo

La batalla comenzó con una intensidad absoluta en el Pedregal. Al minuto 9', Agustín Palavecino dio el primer aviso de peligro celeste con un potente disparo lejano que el guardameta Keylor Navas atajó con solvencia. El conjunto de Pumas respondió con fuerza al 28' por conducto de Rodrigo López, quien sacó un violento derechazo desde fuera del área que el arquero Kevin Mier alcanzó a desviar milagrosamente con una gran estirada.

La recompensa para los locales llegó al minuto 30', cuando Robert Morales aprovechó un valioso espacio en el área para batir a Mier y decretar el 1-0 que encendía la tribuna. Cruz Azul buscó responder mediante un certero testarazo de Carlos Rotondi que Navas contuvo recostando sobre su línea. Cerca del descanso, el propio Morales dejó ir el segundo tanto al estrellar un mano a mano definitivo contra el arquero colombiano.

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Segundo Tiempo

El segundo tiempo inició con revoluciones muy altas y dramatismo puro. Al minuto 50', un gol de Juninho para los felinos fue anulado por el cuerpo arbitral debido a un fuera de juego previo. La fortuna cambió por completo al 53', cuando un servicio cruzado de Carlos Rodríguez fue desviado accidentalmente por el zaguero de la UNAM, Rubén Duarte, anotando en propia puerta el 1-1 que emparejó el marcador global.

El fuerte desgaste físico del encuentro y las consecutivas lesiones de Duarte y Amaury García mermaron notablemente el ritmo del juego. Navas volvió a salvar su arco tras un tiro potente de Gonzalo Piovi, pero justo al minuto 90', Carlos Rotondi apareció de forma agónica y heroica para firmar el 1-2 definitivo que consagró a los cementeros. En la desesperación del cierre, el universitario Uriel Antuna y Ángel Rico recibieron una tarjeta roja directa.

Historia Celeste

Con este épico e inolvidable triunfo, Cruz Azul rompe finalmente la malaria y borda la tan ansiada décima a su escudo. Las viejas noches de lamentos y fantasmas del pasado se disiparon entre sinceras lágrimas de júbilo sobre el césped de Ciudad Universitaria. Es el justo premio a la fe inquebrantable de una afición que sufrió demasiado, sellando con letras de oro la gestión milagrosa de Joel Huiqui.

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