Liga MX: ¿Efraín Juárez seguirá al frente de Pumas después del Clausura? Esto es lo que sabemos

Pumas cerró el Clausura 2026 con un golpe que todavía pesa: la derrota en la final ante Cruz Azul y, de inmediato, la incertidumbre sobre el futuro de Efraín Juárez. El técnico evitó definiciones tras el partido y dejó abierta una duda que se convirtió en tema central apenas cayó el silbatazo final en el Olímpico Universitario.

Durante la noche del 25 de mayo comenzaron a circular versiones que apuntaban a su salida. Se habló de desgaste interno, de diferencias en la planeación deportiva y del interés de clubes en Europa y la MLS. También se mencionó que el técnico analizaba la posibilidad de retomar su camino fuera de México, concretamente en el Standard Liège y el Club Brugge de la Jupiler Pro League. La falta de una postura pública del club alimentó la idea de que el ciclo podía estar cerca de terminar.

Entonces, ¿Juárez se va de Pumas?

El silencio institucional tras la final reforzó esa lectura. El contrato de Juárez, vigente hasta diciembre de 2026, y la ausencia de una ratificación inmediata fueron interpretados como señales de ruptura. Incluso se manejó que, en caso de un cambio en el banquillo, ya existían candidatos para tomar el proyecto de cara al Apertura 2026.

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La historia dio un giro horas más tarde. En la madrugada del 26 de mayo, Juárez sostuvo comunicación directa con su entorno más cercano y permitió que se estableciera contacto con su representante, David Baldwin. Desde esa conversación se confirmó que el técnico continuará en el banquillo universitario y que ya se trabaja en la planeación de la pretemporada, así como en los ajustes necesarios para fortalecer al plantel.

Despeja todas las dudas

Poco después, Baldwin emitió un mensaje público en el que cerró cualquier especulación: “Solo para aclarar, Efraín Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efraín ha hecho un trabajo increíble con los Pumas”. La declaración puso fin a la versión de una salida inmediata.

La señal definitiva llegó con una publicación en redes sociales: Juárez apareció cenando con Baldwin y con su auxiliar Luis Pérez, gesto que confirmó la continuidad del proyecto. Con ello, el técnico seguirá al frente del equipo y la directiva deberá formalizar los ajustes deportivos rumbo al Apertura 2026.

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