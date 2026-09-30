FECCED recibió 818 denuncias por presuntos delitos de corrupción y tortura cometidos por servidores públicos

Durante el último año, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) recibió 818 denuncias, cifra que representa un incremento del 15.4 por ciento respecto al periodo anterior. Y, derivado de ellas, se iniciaron 796 carpetas de investigación por hechos posiblemente constitutivos de delitos de corrupción y tortura cometidos por servidores públicos estatales y municipales.

Así lo informó en su comparecencia ante el Congreso del Estado el titular de dicha instancia, Noel Díaz Rodríguez, quien expuso que del total de denuncias recibidas, el 59.51 por ciento fue presentado por la ciudadanía, mientras que el 40.49 por ciento correspondió a entes públicos , es decir, casi seis de cada 10 denuncias tuvieron su origen en la participación ciudadana.

De igual forma, dio a conocer que 151 carpetas de investigación fueron judicializadas, lo que representa un incremento del 43.81 por ciento respecto al periodo anterior.

Además, se registraron 226 vinculaciones a proceso, como parte del avance de las investigaciones ante la autoridad judicial.

Percepción

Durante su mensaje, se refirió también a los indicadores de corrupción, que ubican a Durango en el lugar 16 nacional en percepción de la corrupción, por debajo de la media nacional.

En tal sentido, en el informe correspondiente al periodo 2025-2026, destacó que Durango tuvo una evolución favorable en los principales indicadores de corrupción medidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), entre 2021 y 2025 Durango registró una reducción de 46.7 por ciento en la incidencia de corrupción, al pasar de 50 mil 885 a 27 mil 139 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a la prevalencia de corrupción, Durango pasó del cuarto lugar nacional en 2021 al lugar 15 en 2025, de acuerdo con las mediciones de la ENCIG.

En materia de percepción de la corrupción, se registró una disminución de 1.7 por ciento respecto de 2023, al ubicarse en el lugar 16 a nivel nacional.

Habló también de la operación de la Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, única en su tipo dentro de las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción del país. Entre septiembre de 2023 y agosto de 2026, esta Dirección concluyó 272 procesos mediante mecanismos alternativos en sede ministerial, de los cuales, 137 correspondieron a servidores públicos municipales, 108 a servidores públicos estatales y 27 a particulares.

Además, las áreas especializadas de la Fiscalía desarrollaron: mil 409 productos de inteligencia, mil 947 actuaciones policiales, 10 mil 328 acciones sustantivas por parte de las agencias del Ministerio Público especializado y mil 614 actuaciones periciales.

Como parte de los servicios de atención y acompañamiento, la institución brindó 296 orientaciones jurídicas y otorgó medidas de protección a 198 víctimas u ofendidos, en el marco de las investigaciones que así lo requirieron.