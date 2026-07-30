Fecop vigilará investigación por presunta negligencia médica en muerte de Alexa

El caso de la pequeña Alexa, la niña de 11 años que murió tras presentar dolor abdominal varios días, consternó a la sociedad duranguense, mientras que sus familiares demandaron justicia ya que se asegura que no fue atendida de forma adecuada en las instancias de salud pública a las que fue llevada antes de su fallecimiento.

Al respecto, la Federación de Colegios de Profesionistas del Estado (Fecop) emitió una postura en voz de su presidente, Alberto Pérez de la Cruz, asegurando que se mantendrán vigilantes del caso.

“Desde la Federación de Colegios de Profesionistas externamos nuestro más sentido pésame a los familiares de la menor que falleció y nuevamente nosotros solicitamos a todas las autoridades que se tengan las condiciones para que los profesionistas puedan desarrollar su práctica profesional de manera eficiente, con las condiciones que se necesitan, así como también invitamos a todos los profesionistas del estado a que se acerquen a sus Colegios para recibir constantemente la actualización profesional que nos solicita la Dirección Estatal de Profesiones”, expresó.

Aunque dijo que ningún profesionista es formado para causar un daño, reconoció que en ocasiones existe una falta de actualización o se registran riesgos inevitables dentro de la práctica médica.

“Es de vital importancia que un profesionista se mantenga actualizado y esto sólo se realiza año con año bajo los esquemas de actualización profesional que cuentan los Colegios de Profesionistas. Si bien ningún profesionista es formado para hacer daño alguno a alguna persona; en ocasiones suceden iatrogenias o circunstancias. Nosotros nos mantendremos vigilantes y obviamente con el debido respeto a lo que las autoridades determinen en cuanto a si existe alguna responsabilidad por alguna persona ante el tan lamentable hecho”, indicó.

Por lo que aseguró que los profesionistas se mantendrán pendientes de este caso para que se puedan esclarecer las circunstancias que provocaron el fallecimiento de la pequeña de 11 años.

“Estamos vigilantes y activos para cualquier circunstancia y en caso de que se necesite algún tipo de apoyo profesional, también estamos a la orden”, estableció.

Aún no se inicia ningún procedimiento en la CEDH