¿Qué sucedió con la niña de 11 años que murió en su casa en Durango? Esto se sabe del caso

Una niña perdió la vida la noche de este lunes en un domicilio del fraccionamiento Milenio 450, en la ciudad de Durango, luego de permanecer varios días con problemas de salud. La Fiscalía General del Estado de Durango ya investiga el caso para determinar la causa del fallecimiento.

El reporte se recibió alrededor de las 21:00 horas a través del sistema de emergencias 911, donde se informó que una menor se encontraba inconsciente en una vivienda ubicada sobre la calle Solar. Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras valorarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales, coordinados por el Agente del Ministerio Público, acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes. En la inspección inicial localizaron el cuerpo de la menor en una habitación de la vivienda y señalaron que no presentaba huellas de violencia.

La víctima fue identificada con las iniciales A.C.M., de 11 años de edad. De acuerdo con el testimonio de su madre, la menor comenzó a sentirse mal durante la madrugada del sábado, cuando presentó vómito y malestar general.

Según la declaración, ese mismo día fue llevada a un consultorio médico, donde le diagnosticaron una posible infección en la garganta y le recetaron medicamento. Sin embargo, horas más tarde volvió a presentar vómito, por lo que al día siguiente acudieron al Centro de Salud No. 1, donde les indicaron que podría tratarse del inicio de una apendicitis y le prescribieron tratamiento.

Al no observar mejoría, el lunes la niña fue llevada al Hospital Materno Infantil, donde, de acuerdo con la versión de la madre, recibió un nuevo diagnóstico de infección estomacal y regresó a su domicilio con medicamentos. Durante la tarde permaneció dormida, pero al despertar manifestó que se sentía peor y pidió ser trasladada nuevamente al hospital.

Mientras se preparaban para salir, la menor comenzó a presentar dificultad para respirar y perdió el conocimiento, por lo que su familia solicitó el apoyo de los servicios de emergencia. A la llegada de los paramédicos, únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Por instrucciones del agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, cuyos resultados permitirán establecer la causa oficial del deceso. La Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos.